Dai nerazzurri alla Roma, Ghisolfi ha fatto bingo: accordo in doppia cifra

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Artem Dovbyk, la Roma sta continuando a tastare il terreno con l’intento di sfruttare altre situazioni di mercato

Il mercato della Roma è finalmente decollato e Ghisolfi non vuole più fermarsi. Consapevole della necessità di rinforzare un organico che presenta ancora limiti strutturali in alcuni reparti, i giallorossi stanno continuando a lavorare su più tavoli. Con uno sguardo importante rivolto alla questione cessioni, il ds giallorosso sta provando ad affondare il colpo per gli altri obiettivi da tempo inseriti nella propria lista di priorità.

E così la difesa continua ad essere uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica dei capitolini. A tal proposito, nelle ultime ore è ritornato prepotentemente in auge in ottica Roma il profilo di Arthur Theate. Il difensore belga, che già in passato fu accostato alla Roma di José Mourinho, sarebbe balzato in pole position nell’indice di gradimento di Ghisolfi. Dal Belgio parlano della possibilità di impostare la trattativa sulla base di una valutazione complessiva da 18 milioni di euro più bonus. I dialoghi con l’entourage dell’ex calciatore del Bologna procedono spediti al punto che, secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Theate sarebbe pronto a dire sì alla proposta messa sul piatto dalla Roma (quinquennale da 2 milioni a stagione).

Calciomercato Roma, fari puntati su Theate: offerta ufficiale sempre più vicina

Affare completamente in discesa? Non ancora. Come già anticipato poc’anzi, la Roma non ha ancora fatto pervenire una proposta ufficiale al Rennes. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile. Come già successo nelle precedenti trattative, i giallorossi vogliono prima strappare il sì convinto del calciatore e poi presentarsi dal Rennes con un’offerta eventualmente da rilanciare. Il mosaico, però, è ancora tutto da comporre e non sono poche le tessere da incastrare.

Come riferito da Gianluigi Longari, infatti, Theate sarebbe stato proposto non solo al Rennes, ma anche all’Atalanta. Alla ricerca di profili importanti con cui rivitalizzare il proprio pacchetto arretrato, negli ultimi giorni ai nerazzurri era stato accostato un calciatore da diverso tempo sui radar della Roma: Danso. In un ventaglio di opportunità reso più ampio dalla girandola della sessione estiva di calciomercato, però, gli orobici intendono lavorare su più tavoli. Ragion per cui, staremo a vedere se ed eventualmente in che modo si porranno le condizioni per una sfida tra Atalanta e Roma per Theate.