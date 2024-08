Firma last minute UFFICIALE: la Roma chiude il cerchio

Ecco le ultime in merito ad uno degli obiettivi più chiacchierati della sessione estiva del calciomercato nostrano

Mentre Artem Dovbyk e Matias Soulé consumano le prime ore in maglia giallorossa, tentando di entrare da subito in sintonia con quanto indicato da mister De Rossi, Florent Ghisolfi e Lina Souloukou non possono concedersi neanche qualche istante per osservare compiaciuti il sorprendente lavoro svolto nel corso dell’ultima settimana, durante la quale sono sbarcati nel centro sportivo Fulvio Bernardini due tra i calciatori più promettenti dell’odierno panorama europeo.

Chi si diceva preoccupato che Ghisolfi avrebbe pescato esclusivamente dalla Ligue 1 è stato clamorosamente smentito, dato che, a prescindere dai gusti, il nuovo direttore tecnico d’oltralpe si è aggiudicato uno degli esterni offensivi più efficaci della scorsa annata di Serie A e uno dei bomber più prolifici d’Europa.

Adesso tuttavia i vertici capitolini, al posto di ammirare con soddisfazione le prodezze dei diamanti acquistati, dovranno concentrarsi sulla fase difensiva, ovvero uno di quei temi che attanaglia i pensieri dei tifosi più scettici. Il rientro a Vinovo di Dean Huijsen, il mancato riscatto di Diego Llorente e le precarie condizioni fisiche di Chris Smalling hanno generato un’emergenza difficile da ignorare, a cui si somma la persistente ricerca di un nuovo terzino destro.

Hermoso cambia gli agenti: si riaccende la strada che porta alla Serie A

Uno dei profili che nel corso delle ultime settimane ha caratterizzato maggiormente i dialoghi tra i corridoi di Trigoria è senza dubbio alcuno quello di Mario Hermoso, centrale d’esperienza attualmente svincolato dall’Atletico Madrid e tallonato anche dal Milan di Fonseca e dal Napoli di Antonio Conte.

Grazie ad un invidiabile dinamismo, il classe ’95 gode di una piacevole versatilità lungo la linea difensiva, il che ne acuisce l’attrattiva nei confronti dei giallorossi. Nel corso delle ultime settimane il suo cartellino è stato proposto a svariati club europei, ma pare che l’ingaggio piuttosto generoso (non meno di 4 milioni di euro a stagione) e le salate commissioni degli agenti abbiano disincentivato le società interessate.

Ecco dunque che, spinto dalla volontà di trovare un club entro la fine della sessione estiva, Hermoso ha cambiato agenti in corso, firmando per la CAA Base (agenzia vicina all’ambiente giallorosso, nonché la medesima che cura gli interessi di Bellanova). Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano pare imminente la decisione finale sulla destinazione dello spagnolo.