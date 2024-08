Ha già salutato i compagni, UFFICIALE: schiaffo alla Juve e firma imminente

Ha già salutato i compagni, adesso è UFFICIALE: arriva lo schiaffo alla Juventus e la firma appare davvero imminente

Sono giorni caldissimi per tutti. Giorni intensi soprattutto per gli operatori di mercato che sono entrati nell’ultimo mese di trattative. E adesso è arrivato quel momento di raccogliere i frutti, per chi non lo avesse fatto, del proprio lavoro: andare a chiudere con i fatti quei colloqui intavolati da un poco di tempo.

Anche per la Juventus – che comunque un po’ di operazione le ha chiuse – è giunto quell’attimo lì, soprattutto per quanto riguarda l’esterno offensivo. Intanto, c’è da dire, che Motta diramando i convocati per l’amichevole contro il Brest ha fatto capire che il tempo di Chiesa in bianconero è finito. Federico è stato escluso dalla lista e siccome non vengono segnalati infortuni, allora è evidente che sia una scelta dovuta a tutte le voci di mercato che sono arrivate fino ad oggi. Il tecnico ha confermato tutto quello che si era detto, e vale a dire che il numero 7 non rientra nei suoi piani.

L’intreccio in Germania che brucia la Juventus

Per sostituire Chiesa, negli ultimi giorni, si era parlato soprattutto di Beier dell’Hoffenheim. Ma secondo quanto riportato da ligainsider.de, uno portale tedesco che tratta da vicino i temi di mercato, ci sarebbe l’affondo potente del Borussia Dortmund sul giocatore, anche perché, e pure questa è una notizia ufficiale, i gialloneri di Germania hanno dato il via libera a Fullkrug: ha lasciato il ritiro il centravanti che si sta accordando, come si legge, con un altro club.

E con i soldi incassati dalla cessione del nazionale tedesco, il Borussia andrà sicuramente a chiudere con il giocatore 21enne, che lo scorso anno ha chiuso con 16 gol e 4 assist in Bundesliga, che non vede l’ora di cambiare maglia. Insomma, un intreccio che mette Giuntoli all’angolo.