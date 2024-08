Il gioiellino ha stupito la Roma: accordo e firma ufficiale

Ha firmato con la Roma, accordo fino al 2026: De Rossi ha deciso di portarlo con sé in prima squadra. E adesso il rinnovo

Daniele De Rossi ha capito di avere in casa un elemento che potrebbe tornare utile alla Roma nel corso dei prossimi anni. Un elemento in grado di crescere al suo fianco e che quindi non può essere ceduto.

Un giovane della Primavera che insieme a Pisilli sta facendo bene in questo precampionato e che quindi la Roma ha deciso di blindare, facendogli firmare il rinnovo contrattuale secondo le informazioni che sono state riportate da mondoprivamara.com. Parliamo di Leonardo Graziani, centrocampista che lo scorso anno è stato protagonista con la formazione allenata da Federico Guidi, e che quindi dovrebbe rimanere in giallorosso anche nei prossimi anni. Intanto, comunque, la firma c’è stata.

La scadenza precedente era datata 30 giugno del 2025. Adesso il club capitolino ha deciso di allungare l’accordo di un anno, quindi fino al 2026, con un’opzione per un’altra stagione. Un segnale importante, che fa capire come il club tiene particolarmente al ragazzo e crede in quello che potrebbe dare nel corso dei prossimi anni.

Leonardo Graziani è un classe 2005, centrocampista centrale che all’occorrenza può anche essere impiegato come centrocampista. Si è messo subito in evidenza per quella personalità che non può in nessun modo passare inosservata. Il rinnovo, l’ultimo, era stato firmato nel febbraio del 2023, quindi in meno di due anni ha convinto il club ad un nuovo accordo. Vedremo se avrà delle possibilità nel corso della stagione, magari per mettersi in mostra all’Olimpico. Di certo De Rossi non è uno che si tira indietro se deve lanciare un giovane.