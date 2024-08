Tre in un colpo solo, epurazione Roma: li hanno già mandati via

Tre in un colpo solo, epurazione Roma e addio immediato: li hanno subito cacciati. Ecco cosa è successo.

La corrente campagna acquisti ha saputo regalare fino a questo momento non poche novità e aggiornamenti, soprattutto nel corso di queste ultime settimane, contraddistinte dagli approdi di Soulé e Dovbyk e, più in generale, da un dinamismo pressoché evidente da parte degli addetti ai lavori, come ben ricorda la concretezza e la tempestività di intervento di Ghisolfi, Soulokou e colleghi.

L’avvicinarsi del campionato, il cui inizio è previsto fra due settimane, ha generato anche la necessità di accelerare le tempistiche sul calciomercato, con una maggiore intensità anche sul piano fisico ed agonistico per una preparazione che sta vedendo la Roma, da diverse settimane a questa parte, affrontare allenamenti e amichevoli. Quest’oggi è toccato all’Olympiakos, affrontato in quel di Rieti in una gara agonisticamente interessante e che ha permesso a De Rossi di poter sperimentare per la prima volta il su citato Soulé.

Triplo addio Roma, il primo tempo con l’Olympiakos è un incubo: non solo Abraham

Indicazioni importanti, nel corso della gara odierna, sono più genericamente giunte anche dai diversi giocatori attenzionati per questioni di calciomercato. I diversi movimenti in entrata, infatti, non devono far passare in secondo piano la consapevolezza di dover apportare modifiche anche attraverso l’epurazione della rosa, finalizzata altresì a cancellare dal libro paga dei Friedkin i nomi dei diversi giocatori non più utili alla causa.

In particolare, tra i profili maggiormente chiacchierati nell’ottica di un possibile addio alla Roma, questi ultimi giorni hanno fatto parlare non poco di Tammy Abraham, accostato non poco sovente al Milan e distintosi nel corso della prima parentesi di gara odierna per un atteggiamento e un rendimento non proprio all’altezza.

Più in generale, sono diversi i giocatori presi di mira dai tifosi giallorossi, che ne hanno evidenziato limiti e scarsità di rendimento nella prima amichevole di maggiore spessore di questa pre-season. “Celik e Zalewski vanno cacciati subito”. “I peggiori per ora sono Abraham, Cristante e Zalewski”. “Siamo ad agosto, ma vedere Zalewski e Celik in queste condizioni mi ha ricordato del mese di febbraio”. “Che il Milan prendesse anche Zalewski, non solo Abraham”. “Vendere Zalewski ad ogni cifra superiore ad un euro sarebbe la migliore cessione della storia. Magari lo prendesse il Torino”. “Questi sono stati i peggiori minuti della carriera di Zalewski”. “Continuiamo a non uscire con qualità e anche Cristante ha sbagliato. Su Zalewski non mi esprimo, credo stia giocando solo per vetrina, ma non so quanto convenga farlo vedere“.