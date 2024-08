Dal ritorno di Paredes alla data dell’arrivo di Dovbyk: le ultime sul ritiro della Roma

Le ultime sul ritiro della Roma. L’Inghilterra ha accolto i giallorossi. Fino a sabato la formazione giallorossa sarà ospite del St.George’s Park a Burton Upon Trent.

Arriva la Roma e spunta persino un raggio di sole in mezzo alle tradizionali nubi britanniche. Qualche giorno oltre Manica per proseguire la preparazione in vista dell’ormai prossimo avvio di campionato.

Il centro sportivo intitolato a Sir Bobby Charlton, del St. George’s Park sarà fino a sabato prossimo il campo di allenamento della formazione giallorossa agli ordini di Daniele De Rossi. Si avvicina sempre di più l’inizio di una stagione ricca di aspettative. Il mercato non è ancora chiuso ed il tecnico giallorosso si è detto convinto di come la società lo accontenterà ancora attraverso nuovi e graditi arrivi. Il breve, ma importante ritiro inglese, servirà a corroborare la testa e le gambe dei giocatori giallorossi. A poco a poco, pezzo dopo pezzo, Daniele De Rossi sta ritrovando tutti i suoi effettivi. E la rosa si rimpingua di nuovi e vecchi protagonisti…

Ritiro della Roma. Ritorna Paredes ed arriva Dovbyk

Dalla calura, ed il calore. di Roma alle temperature più fresche di Burton Upon Trent . St. George’s Park è la splendida casa di tutte le nazionali inglesi e, per qualche giorno, sarà anche la casa della Roma.

Nel pomeriggio la squadra si è allenata a circa 20 gradi, temperatura ideale per lavorare. E nel frattempo Daniele De Rossi ha potuto riabbracciare il centrocampista argentino, Leandro Paredes, rientrato dopo il grande successo in Copa America con la nazionale albiceleste. Si attende anche l’arrivo dell’ultimo acquisto giallorosso, Artem Dovbyk. Il 6 agosto, con inizio alle ore 17 inglesi, ore 18 in Italia, la formazione giallorossa giocherà un’amichevole a porte chiuse contro il Barnsley. Per i ragazzi di De Rossi sarà la quinta amichevole stagionale. Il test non è certo proibitivo ma è senza dubbio indicativo dal momento che il tecnico sta ritrovando tutti i suoi effettivi e può pertanto lasciare a riposo i giovani talenti della Primavera. Il 17 agosto è ormai dietro l’angolo. La gara contro il Cagliari alla Unipol Domus la si riesce già a scorgere all’orizzonte. Perfino da oltre Manica.