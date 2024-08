Doppia rescissione immediata e Chiesa all’Inter: boom Marotta

Giungono succosi aggiornamenti in merito all’avvenire di Federico Chiesa, la cui strada rischia di incrociarsi con la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi

La corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi inizia a temere per il proprio monopolio tecnico-tattico, messo in discussione dal cambio di allenatore di Milan, Juventus, Roma, Lazio e Napoli e dai rispettivi investimenti attualmente in atto per fornire ai nuovi tecnici le pedine più compatibili con i rinnovati sistemi di gioco.

Il Milan con la frizzante proposta offensiva di Fonseca, la Juventus con l’ambizione di Giuntoli e la raffinatezza del sistema Motta, la Roma con le idee di DDR e l’approdo di due luccicanti diamanti (Dovbyk e Soulé) e il Napoli con la disciplina di Antonio Conte, hanno intenzione di interrompere bruscamente l’egemonia nerazzurra.

Ad Appiano Gentile la preoccupazione cresce sia proporzionalmente all’importanza degli acquisti compiuti dalle rivali, sia in relazione ad un disastrato contesto economico che lascia davvero poco spazio di manovra a Marotta e colleghi. Ecco che, in tal senso, appare a dir poco vitale la partenza di alcuni esuberi oramai inseriti perentoriamente nella lista dei sacrificabili, la cui cessione fornirà perlomeno lo spazio necessario a nuovi innesti, nonché un alleggerimento del monte ingaggi.

Marotta si libera di Correa e Arnautovic: si riapre la pista Chiesa?

I due nomi designati per la pulizia estiva dell’Inter sono Joaquin Correa e Marko Arnautovic, entrambi considerati da tifosi appassionati come due operazioni piuttosto opache della recente storia nerazzurra. Di certo non si può pretendere che ogni acquisto rispetti le aspettative dell’allenatore o che rinasca sotto una felice gestione tattica del gruppo (come avvenuto per Hakan Çalhanoğlu e Henrikh Mkhitaryan)…

Si può serenamente affermare che l’Inter abbia azzeccato gran parte delle operazioni compiute nel corso degli scorsi anni, ma i due nomi sopracitati fanno indubbiamente parte di quella modesta percentuale di affari ad esito negativo.

Ecco che, difatti, il talentoso esterno argentino e il centravanti austriaco sono gli esuberi di cui Marotta vorrebbe liberarsi nei prossimi giorni, così da liberare il posto ad un nuovo attaccante che possa alternarsi con Marcus Thuram e Lautaro Martinez, anche e soprattutto considerando l’imminenza di una stagione a dir poco pregna di impegni (l’Inter ha già pagato nel proprio percorso europeo l’assenza di una rosa lunga).

Ecco che, anche al netto del recente sconto rivelato (la Juventus è scesa addirittura a 15 milioni di euro pur di non perdere a zero il talento ligure), il nome di Federico Chiesa risulterebbe a dir poco compatibile con le esigenze nerazzurre nel caso in cui i vertici nerazzurri si dovessero liberare dei due esuberi sopracitati.