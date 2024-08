La testa è già a Roma: assedio social, De Rossi mette la freccia

Dopo gli arrivi di Matias Soulé ed Artem Dovbyok , la Roma di Daniele De Rossi potrebbe abbracciare un nuovo giocatore.

La Roma di Daniele De Rossi, di fatto, ha pareggiato ieri sera contro i greci dell’Olympiacos. I giallorossi, dunque, sono ora attesi dalle amichevoli contro il Barnsley (che ha preso il posto del Coventry) e contro l’Everton.

Queste gare, di fatto, saranno gli ultimi test per gli uomini di Daniele De Rossi prima della sfida di campionato contro il Cagliari di Davide Nicola. Tuttavia, in attesa dell’inizio ufficiale della stagione 2024/25, i tifosi giallorossi sono molto adrenalinici per il calciomercato di Florent Ghisolfi.

Il nuovo direttore sportivo, di fatto, ha chiuso in pochi giorni due colpi importanti, ovvero Matias Soulé (acquistato dalla Juve per 30 milioni di euro) ed Artem Dovbyk (prelevato dal Girona per ben 38 milioni di euro). Tuttavia, oltre a questi due acquisti, Florent Ghisolfi è al lavoro per un altro colpo di calciomercato che sta facendo scatenare tantissimi tifosi sui social.

I tifosi della Roma stanno invadendo i social di Raoul Bellanova

Il giocatore in questione è Raoul Bellanova. La Roma, infatti, sta trattando con il Torino per acquistare a titolo definitivo le prestazioni dell’ex giocatore dell’Inter. Tanti tifosi giallorossi, dunque, hanno invaso il suo profilo di Instagram per ‘convincerlo’ a sposare la causa romanista: “Stiamo aspetta solo a te”, mentre un altro sostenitore giallorosso è ancora più diretto: “L’aereo è già pronto, aspetta solo te per partite. Tutte le strade portano nella città eterna”.

Se i tifosi della Roma non attendono altro che l’arrivo di Bellanova, i tifosi granata stanno criticando molto Urbano Cairo per la probabile cessione dell’esterno: “Con le cessioni di Zapata e Bellanova, ci giochiamo la Serie B ”.