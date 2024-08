Abraham, Milan nei guai: ritorno di fiamma in Serie A

Recenti aggiornamenti hanno mischiato con vigore le carte sul tavolo del calciomercato estivo della Serie A

Mancano oramai pochi giorni al fischio d’inizio della stagione 2024/25, da cui tifosi e appassionati si aspettano qualcosa di profondamente diverso rispetto a quanto vissuto nel corso della stagione precedente. Con Milan, Napoli, Juventus, Roma e Lazio intente a ristrutturare dalle fondamenta i propri organici – come il cambio di allenatore di tutti i club appena citati ha ben manifestato – e Bologna e Atalanta pronte a confermare la propria competitività, il pubblico si aspetta di ammirare una feroce lotta per la conquista dello scudetto e della zona Champions.

L’egemonia tecnico-tattica della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi potrebbe essere messa a repentaglio proprio a causa del profondo restyling compiuto dalle storiche rivali, pronte a mettere in discussione il monopolio andato in scena nella scorsa annata.

Tra le varie, la ristrutturazione dell’organico della Roma di Daniele De Rossi parrebbe una delle più violente, a causa del rinnovamento avvenuto anche in termini di dirigenza. Florent Ghisolfi, giunto nella città eterna avvolto da un massiccio velo di scetticismo, ha recentemente invertito l’umore dei tifosi capitolini, rinvigoriti dall’approdo di Artem Dovbyk e Matias Soulé.

Attraverso un mercato sensibilmente più aggressivo rispetto al passato, la proprietà statunitense sembrerebbe voler invertire la rotta di un percorso che, sino ad ora, ha portato a risultati piuttosto modesti. Tuttavia, per comprare occorre anche cedere e, l’esosa operazione relativa all’approdo del nuovo bomber ucraino – il quale dovrebbe garantire a DDR un elemento in cui convivono qualità e quantità – dovrà necessariamente trovare un corrispettivo in termini di uscita. Ecco dunque che le voci sull’addio di Tammy Abraham iniziano a farsi rumorose.

Scamacca k.o., l’Atalanta pensa ad Abraham?

Nel corso delle ultime settimane il cartellino di Tammy Abraham è stato inserito nella lista dei desideri di svariate società europee, ma di recente pare che l’inglese abbia stuzzicato anche alcuni dirigenti appartenenti a club del bel paese.

È ormai risaputo come la dirigenza del Milan abbia ragionato sul possibile acquisto dell’inglese (utile ad affiancare Alvaro Morata in una stagione pregna di impegni), ma un recentissimo aggiornamento potrebbe aggiungere un’altra contendente al cartellino del classe ’97.

Lo spiacevole infortunio di Gianluca Scamacca – infortunatosi nel corso dell’amichevole con il Parma – ha gettato i dirigenti della Dea nel panico, costringendoli a fare uno sforzo non previsto per portare a Bergamo un centravanti che possa sopperire in parte all’assenza di un calciatore tanto utile e centrale quanto Scamacca ha dimostrato di essere lo scorso anno. Ecco dunque che la figura di Tammy Abraham potrebbe risultare utile a calmierare l’emergenza nerazzurra, anche e soprattutto considerando che il suo nome era già comparso sui taccuini bergamaschi.