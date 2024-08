Addio Roma: la firma è ufficiale

La Roma deve rinunciare ad un colpo che sembrava davvero ad un passo: è arrivata proprio in queste ore la firma ufficiale con il nuovo club

Ghisolfi e De Rossi lo avevano messo nel mirino per completare la rosa giallorossa, ma nelle ultime settimane la situazione è radicalmente cambiata. Purtroppo sfuma un giocatore che poteva avere le caratteristiche giuste.

Nel mercato della Roma mancano ancora diversi ruoli per arrivare alla completezza di rosa richiesta da Daniele De Rossi. Nonostante gli acquisti messi a segno da Ghisolfi sinora, almeno altri 4-5 innesti dovranno essere inseriti da qui alla fine del mercato. Per fare il salto tra le squadre che competono per la qualificazione in Champions League devono esserci almeno due colpi pesanti, di cui uno a centrocampo. Le necessità del tecnico di Ostia sono note da tempo al ds francese che sta cercando di fare del suo meglio per accelerare i tempi.

Soprattutto in mezzo al campo si è visto anche nelle prime uscite pre-stagionali come manchi tantissimo un recuperatore di palloni. Alla Roma serve qualcuno che possa interrompere le trame offensive avversarie e che abbia la gamba e la fisicità giusta per ribaltare velocemente il fronte dell’azione. Le Fee ha altre caratteristiche, così come gli altri mediani in rosa e il solo Bove si può adattare a fare comunque un tipo di lavoro che non gli viene naturalissimo.

Sfuma definitivamente Gabriel Sara: il brasiliano è stato presentato dal Galatasaray – VIDEO

Tra i tanti nomi per la mediana giallorossa ce n’era uno che sembrava essere davvero molto vicino a Trigoria qualche settimana fa. Stiamo parlando di Gabriel Sara del Norwich, un classe ’99 che aveva rubato l’occhio nella scorsa stagione in Championship. Medie realizzative davvero molto interessanti, con un bottino di 14 gol e 13 assist, davvero non male per un giocatore che normalmente si piazza davanti alla difesa.

Ghisolfi lo aveva trattato a lungo, salvo poi andare a chiudere per Le Fee e lasciando in stand-by la trattativa. In quel solco si è infilato il Galatasaray, che proprio in queste ore ha completato il trasferimento. Lo stesso Norwich, sui propri profili social ha annunciato nelle scorse ore: “Gabriel Sara ha completato un trasferimento definitivo al Galatasaray. Il centrocampista brasiliano lascia Carrow Road dopo aver messo a segno 21 gol e 17 assist in 96 presenze”. Negli scorsi minuti il club campione di Turchia ha dato il benvenuto al suo nuovo acquisto con un bel video su X/Twitter, che lo immortala già con i colori della sua nuova squadra.