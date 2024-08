Calciomercato Roma, l’ex sogna il ritorno: “Ho parlato con De Rossi”

Il suo cuore è rimasto a Roma e lui non perde occasione di ribadirlo. Ma adesso si è proposto di nuovo ai giallorossi. Lui vuole il grande ritorno

Non è andata come molti speravano. Non è andata come sembrava ad un certo punto, quando Paulo Fonseca gli diede fiducia e lui dimostrò di avere delle qualità tecniche importanti. L’arrivo di Mourinho in panchina non gli permise di continuare la sua carriera dentro la Roma. Ma lui, la maglia giallorossa, praticamente non l’ha mai dimenticata.

Quasi, visto che ogni tanto sui suoi profili social pubblica qualcosa che riguarda la Roma, non se l’è mai tolta di dosso. Parliamo di Gonzalo Villar, che intervistato in esclusiva dal sito di Gianluca Di Marzio, ha parlato in questi termini del club capitolino. “Che stadio, che ambiente. La Roma mi è entrata nel cuore“.

Roma, Villa si propone

Un addio verso la Spagna che un poco lo ha fiaccato. Al quale ci pensa ancora oggi: “Peccato, perché penso che De Rossi mi avrebbe dato una chance per ripartire”. Con “Daniele ci siamo sentiti più volte, di recente. Gli ho detto che mi avrebbe fatto piacere lavorare con lui, e lui ha detto lo stesso di me, gli sarebbe piaciuto avermi in rosa. Ha delle belle idee di calcio, sono sicuro che diventerà un grande allenatore”.

Poi ha continuato: “Con Mou non è scattata la scintilla, sentivo che dal primo giorno c’era qualcosa di me che non gli piaceva. Ho lavorato tantissimo ogni giorno per cercare di avere una opportunità”. Il tono si fa più intenso. Proverbialmente, “Mi sono fatto il mazzo. Eppure l’occasione non è arrivata“. E, infine, ha parlato di quello che è il suo sogno: “Dal cuore mi viene da dire tornare a Roma: nel momento più alto della mia crescita il percorso è stato tagliato. Spero di poter riaprire quella pagina un giorno, sento di avere ancora molto da dire“.