Calciomercato Roma, ritorno in Serie A e nuovo incasso

Calciomercato Roma e quelle strane occasioni di mercato che possono permettere di rivedere in Serie A un volto noto.

Siamo nelle ultime settimane del calciomercato. Decisive per le operazioni in entrata ma, forse, ancor più, per dare adeguata sistemazione a chi non rientra più nel nuovo progetto tecnico. Difficile acquistare ma ancor più complicato è cedere alle condizioni richieste.

E’ così per tutti e non può essere altrimenti anche per la Roma. La società dei fratelli Friedkin è ai primi posti in Europa in quando ad investimenti sul mercato. Il suo primo posto in Italia è. al momento fuori discussione. Anche la Roma, però, ha i suoi bei paletti di bilancio che non può non considerare. Ecco, allora che accanto alla potente azione di ‘potenziamento’ della rosa grazie ad acquisti mirati e di qualità occorre iniziare a compiere un’opera di ‘bilanciamento’. Il mercato degli esuberi deve necessariamente affiancarsi a quello dei possibili-probabili nuovi arrivi. Il mercato, però, c’è per tutti e tutti cercano le buone opportunità. E tra le tante, buone opportunità che il mercato può mettere a disposizione, vi possono essere anche volti noti. Soprattutto nella capitale, sponda giallorossa.

Calciomercato Roma, Diawara torna in Serie A

L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ci instrada verso un’operazione di mercato che potrebbe riportare in Serie A un volto conosciuto e che per tre anni ha indossato la maglia della Roma.

Scrive Gianluca Di Marzio sul suo profilo X: “L’Empoli ha preso Brancolini come portiere e a centrocampo a sorpresa sta cercando di riportare in Italia Diawara“. Amadou Diawara, centrocampista dell’Anderlecht e della nazionale guineana, classe 1997, ha lasciato la Roma nell’estate del 2022. Il club belga per il suo acquisto ha garantito alla Roma 3 milioni di euro ed il 50% sulla futura rivendita. Diawara potrebbe rappresentare, pertanto, il primo tassello del piano di rientro economico-finanziario della società giallorossa. Non si tratterà certo di cifre multimilionarie ma tante piccole cifre fanno un ‘capitale’. E di questi tempi…