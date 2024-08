Chiesa acquisto vietato: UFFICIALE, Juve sottosopra

Ecco le ultime in merito al chiecchieratissimo caso ‘Federico Chiesa’. La Juventus ha messo la parola ‘fine’ sulla questione

La sessione estiva del calciomercato italiano sta finalmente esplicitando parte del potenziale promesso a giugno, quando, in seguito al cambio allenatore di Milan, Juventus, Roma, Napoli e Lazio, pareva che la Serie A dovesse letteralmente ribaltarsi, nel tentativo di interrompere l’egemonia affermata lo scorso anno dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

Dopo alcune settimane di stasi, pare che Simone Inzaghi potrebbe iniziare a preoccuparsi, dato che Napoli, Milan, Juventus e Roma hanno chiuso alcuni colpi di rilievo e ve ne sono altrettanti in arrivo prima della conclusione del calciomercato.

Stavolta i nerazzurri potrebbero non salvarsi con qualche intelligente affare a parametro zero, anche e soprattutto considerando che si tratta della rosa con la media d’età più altra della Serie A, che potrebbe incontrare più di una difficoltà a mantenere il ritmo in una stagione pregna di impegni.

In particolare Juventus e Roma hanno spinto sull’acceleratore negli ultimi giorni, durante i quali Giuntoli ha posto le condizioni definitive per portare a Vinovo alcuni pezzi da novanta (Koopmeiners, Adeyemi e Sancho su tutti) e Ghisolfi ha chiuso due delle operazioni più rumorose dell’intero calciomercato nostrano. Nelle scorse ore è tuttavia giunto l’ennesimo aggiornamento ufficiale in merito ad un tema di calciomercato che vede coinvolte sia la Vecchia Signora che la società capitolina.

Chiesa-Juve, rottura definitiva: il suo nome scompare dal sito

La telenovela che ha visto protagonisti Federico Chiesa e Daniele De Rossi potrebbe non essere all’ultima puntata, visto il riavvicinarsi del figlio d’arte ex Fiorentina all’orbita Roma e, soprattutto, vista l’ormai perentoria presa di posizione della Juventus nei confronti del proprio numero 7.

Giuntoli era stato chiaro: “O te ne vai o rimani in tribuna tutta la stagione”… Chiesa non ha ancora firmato con nessun club e, di conseguenza, dovrebbe ancora risultare come un calciatore bianconero. Tuttavia la mancata convocazione nell’amichevole con il Brest è stata seguita da un segnale, comparso sul sito ufficiale della Vecchia Signora.

Difatti, se in questo momento un tifoso bianconero dovesse tentare di acquistare una maglia della stagione 24/25 con il nome di un calciatore juventino, si ritroverebbe preclusa l’opzione “Chiesa 7”, il che, inevitabilmente, porta ad una e una sola conclusione: Chiesa non è più un calciatore della Juventus. I vertici della Vecchia Signora hanno persino abbassato il prezzo del talento ligure a 15 milioni di euro, così da assicurarsi un compratore ed evitare di perderlo a zero tra un anno, dovendogli anche recapitare un generoso salario nel corso di una stagione che osserverebbe dal divano.