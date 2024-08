Chiesa alla Roma, De Rossi esce allo scoperto

Chiesa alla Roma non è soltanto una suggestione che ritorna in auge dopo qualche settimana, ma una realtà concreta. E se Daniele De Rossi…

Il mercato sta ruotando attorno al nome di Federico Chiesa. L’esterno della Juventus e della nazionale italiana è ormai fuori dal progetto del duo bianconero Cristiano Giuntoli–Thiago Motta. Ciò che sembrava difficilmente credibile qualche mese fa si è concretizzato in questi giorni.

La rivoluzione bianconera sta spazzando un’intera squadra ed anche l’ex viola è stato toccato dall’epurazione. E Chiesa valuta dove andare. Il futuro del figlio d’arte è materia di grande interesse. La Juventus è in attesa che arrivino offerte. Alla Continassa sperano che non siano costretti a cedere l’attaccante a prezzo di saldo. Ciò che a Torino temono maggiormente, però, è che Federico Chiesa vada al muro contro muro e decida di restare alla Juventus fino alla naturale scadenza del contratto. Una grande vittoria per lui, una disfatta per la società bianconera. E a chi si domanda dove giocherà Chiesa la prossima stagione nessuno, al momento, può dare una risposta precisa. Serie A, Premier League o ancora, ostinatamente, Juventus? Ora che il piano della Juventus per Chiesa è diventato ‘ufficiale’, in tanti inizieranno a muovere i loro passi.

De Rossi vuole Chiesa alla Roma, ecco la prova

Un profilo come Federico Chiesa di nuovo sul mercato, a prezzo stracciato, è un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Si vocifera che Beppe Marotta si sia già messo in moto per portarlo all’Inter, ma di certo non è il solo.

La Roma di Daniele De Rossi lo ha puntato da mesi. Il tecnico della Roma conosce bene Federico Chiesa. La straordinaria esperienza dell’Europeo vinto dall’Italia di Roberto Mancini in Inghilterra ha visto protagonista anche l’ex Capitan Futuro, allora nello staff del commissario tecnico di Jesi. Un torneo in cui si è visto il miglior Federico Chiesa di sempre. E se qualcuno avesse ancora dei dubbi riguardo la stima che il tecnico di Ostia nutre per l’attaccante di Genova, può bastare un like per fugare qualsivoglia incertezza. Una foto di Federico Chiesa con puntuale e sincero apprezzamento di Daniele De Rossi.

Una firma ‘autenticata’ che suggella il desiderio del tecnico della Roma di vedere Federico Chiesa presto a Trigoria. Una volta era un sogno, ora chissà…