Chiesa ha le ore contate, scambio Roma-Juve e decisione presa

Chiesa alla Roma con lo scambio, decisione già presa: le ultime sullo scenario caldissimo in casa Juventus e non solo.

Il nome di Federico Chiesa sta continuando a rappresentare uno dei più caldi e interessanti di questa parentesi di calciomercato, fin qui contraddistinta da un’attenzione generica della Roma nei confronti di scenari altisonanti quanto affascinanti come quello del numero 7 della Juventus. I giallorossi, per ora, si sono distinti per una campagna acquisti ben ponderata e attenta, volta ad accontentare le richieste di Daniele De Rossi in modo intelligente e nel pieno rispetto delle esigenze e delle finanze dei Friedkin, ai quali è stato finalmente concesso, anche grazie all’operato attento di Soulokou e Ghisolfi, un maggiore margine di manovra.

Ecco, dunque, che casi come quelli legati agli arrivi di Soulé e Dovbyk testimoniano come nomi altisonanti e importanti non siano fuori portata della progettualità capitolina, previo l’incastro dei giusti fattori a favori della Roma e delle sue possibilità di intervento finanziario. Sin dal mese di giugno, dunque, lo scenario Chiesa, al netto delle difficoltà ha rappresentato comunque una possibilità non utopistica anche per un club come la Roma, ben consapevole, però, delle insidie sottintese al possibile approdo di un nome così importante.

Scambio Roma-Juventus per Chiesa e niente addio a zero: le ultime

Tra le discriminanti e i fattori da considerare, ovviamente, non si può ignorare la grande ingerenza e attenzione anche di altri club, come ben ricordano le iniziali avances bavaresi e di una Premier League che non ha mai del tutto perso di vista il giocatore. Il futuro di quest’ultimo, ad ogni modo, resta ad oggi ancora incerto e foriero di grandi novità e cambiamenti, anche a causa della delicata e ormai fratturatasi posizione tra Chiesa e la Juventus.

Il club bianconero, come emerso anche dalle recenti dichiarazioni e scelte di Thiago Motta, avrebbe lasciato intendere di essere ormai prossimo al salutare il giocatore, ovviamente al fronte di un’offerta che sia congrua per il valore del giocatore e per una situazione delicata che, ora come ora, avvicina sempre più quella fine contrattuale fissata al 2025. La Roma, come già riportato, resta tra le interessate al giocatore e, proprio rispetto a tale scenario, Eleonara Trotta di Calciomercato.it ha fatto ulteriore chiarezza.

Stando a quanto riferito, infatti, il prezzo resta oscillante tra i 15 e i 18 milioni di euro, con possibilità di scambio tutt’altro che da escludersi. L’addio a zero, intanto, non sarebbe mai stata una possibilità, con lo scenario che resta, dunque, in piena evoluzione. La Roma risulta la squadra maggiormente mossasi sul giocatore, oggetto di discussione di un nuovo vertice previsto tra Ramadani e Giuntoli, il cui rapporto resta ottimo.