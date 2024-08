Dalla Roma all’Inter: contratto fino al 2026

Giungono notizie spiacevoli in merito ad un clamoroso traferimento di un elemento di pregio dell’organico giallorosso

Nel corso degli anni il calciomercato ci ha abituato a ribaltamenti di fronte a dir poco inaspettati, capaci di mettere in discussione le certezze più salde delle tifoserie, le quali sono state più volte sottoposte a cambi di casacca difficili da sopportare.

Come non ricordare in tale senso il passaggio di Gonzalo Higuain dal Napoli alla Juventus, dove approdò per vincere lo scudetto e tentare di alzare la coppa dalle grandi orecchie; o anche gli storici passaggi da una rivale cittadina all’altra, tra i quali ricorderete certamente quello di Pedro dalla Roma alla Lazio o, viceversa, quello di Kolarov alla Roma.

Purtroppo per i tifosi giallorossi nelle scorse ore è stata chiusa un’operazione che assomiglia da vicino a quelle sopracitate.

La capitana giallorossa firma con l’Inter: a breve l’ufficialità

Elisa Bartoli, capitana dell’AS Roma Femminile sin dal primo giorno, sarebbe oramai promessa all’Inter, per cui firmerà ufficialmente tra oggi e domani.

Un colpo al cuore per chiunque abbia a cuore la breve ma intesa storia della Roma Femminile, con cui la Bartoli ha collezionato ben due Scudetti e altrettante Coppe Italia e una Supercoppa. L’ex capitana giallorossa si appresta ad abbandonare il ritiro della Roma per recarsi a Milano, dove firmerà un contratto fino al 2026. Non si conoscono nel dettaglio per ora le motivazioni di questa decisione, ma sicuramente all’Inter Bartoli avrà la possibilità di giocare di più rispetto a quanto lo avrebbe fatto nel corso di questa stagione con Spugna. E la prossima estate in Svizzera c’è l’Europeo femminile, un appuntamento importante al quale Elisa non vuole mancare.