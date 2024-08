La Roma cambia in mezzo: nuovo addio e sostituto pronto

La Roma deve necessariamente fare qualcosa a centrocampo e Ghisolfi si sta muovendo per questo, ma per piazzare il colpo serve una cessione

Il ds francese ha sposato l’idea di De Rossi di trovare un profilo in mediana con caratteristiche diverse a quelle degli altri giocatori in rosa. C’è un nome che potrebbe essere in dirittura d’arrivo ma può arrivare solo dopo aver monetizzato.

Il nodo principale di questa seconda parte del mercato della Roma ruota attorno a quattro ruoli. Il difensore centrale, il terzino destro, l’esterno alto a sinistra e il centrocampista. De Rossi ha urgente bisogno di completare la propria rosa con questo tipo di profili. Le caratteristiche specifiche di velocità, imprevedibilità, fisicità applicata al recupero palla, mancano nelle varie zone di campo. Ghisolfi condivide la lettura del suo tecnico ma deve far fronte alla necessità di vendere prima di concentrarsi sulle entrate.

I nomi principali che in questo momento stanno occupando le giornate del ds francese sono quelli di Pubill e Soumaré. Il terzino destro dell’Almeria è l’opzione più percorribile se Cairo non abbasserà le pretese per Bellanova. Il mediano francese del Leicester, invece, è balzato in testa alle preferenze per la mediana. Boubakary Soumaré ha giocato in prestito al Siviglia l’ultima stagione, disputando anche la Champions League. In totale ha messo insieme oltre 30 presenze da titolare, dimostrando il suo valore sia in fase di contenimento che di ribaltamento dell’azione.

Boubakary Soumaré resta il nome preferito per il centrocampo: Ghisolfi deve prima vendere Bove

Soumaré è tornato al Leicester dopo che il Siviglia non ha esercitato la clausola per il riscatto. In Inghilterra si trova però chiuso nel suo ruolo dalla presenza di Ndidi e Winks e per questo potrebbe decidere di cambiare aria. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe ’99 sarebbe ideale per le necessità di questa Roma e i dialoghi tra i due club stanno proseguendo in queste ore. Ghisolfi spinge per avere delle condizioni vantaggiose di acquisto, considerando anche il benestare del ragazzo alla destinazione.

Per strapparlo al Leicester servono circa 15 milioni e per questo, come scrive La Rosea il suo arrivo è legato alla cessione di Edoardo Bove. Monetizzando con il prodotto della Primavera, Ghisolfi avrebbe le carte in regola per portare nella Capitale l’ex talento di PSG e Lille. Nei prossimi giorni sono previsti sviluppi decisivi in un senso o nell’altro, con De Rossi che intanto aspetta con molta pazienza, come da lui stesso confermato nelle dichiarazioni post Roma-Olympiacos.