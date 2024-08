Nuova sfida Roma-Juventus: lo scambio ribalta l’affare

Nuova sfida Roma-Juventus. I contatti tra le due società dopo l’affare Soulé potrebbero trasformarsi presto in un duello di mercato.

Cristiano Giuntoli prova smuovere le acque. Per chi, come lui, è abituato a muoversi a briglie sciolte all’interno della jungla mercantile, l’avere addosso numerose ‘zavorre’ non lo rende tranquillo.

Quella attuale è una fase complicata del mercato della Juventus. L’anno uno comporta difficoltà previste ed altre preventivate, che sembrano essersi messe d’accordo accumulandosi sul tavolo del direttore tecnico bianconero. Occorrono delle ‘vie di fuga’, operazioni in uscita che permettano di sbloccare il mercato in entrata. Mercato bianconero che ha ancora diversi obiettivi da raggiungere, almeno sulla carta. Ecco quindi che per tentare di aggirare l’ostacolo di cessioni difficilmente percorribili, ci si getta a capofitto sulle operazioni in uscita che abbiano almeno una qualche possibilità di riuscita. Ritornano in pista profili sui quali la Juventus aveva ipotizzato opportunità differenti da una cessione. Ma se non vi sono valide alternative…

Roma e Juve di nuovo contro. Obiettivo: Galeno

Giuntoli ha iniziato ad inseguire Thiago Motta, con la ferma intenzione di affidargli la panchina della Juventus, già ad inizio 2024. Il tecnico del Bologna, fin da allora, avrà iniziato a pensare alla sua Juventus ideale. Chi dentro, chi fuori, chi da valutare.

In quel lasso di tempo, ed in queste prime settimane di lavoro sul campo, i pensieri di Thiago Motta hanno prodotto delle ‘sentenze’. C’è chi è dentro e c’è chi è fuori. Anche Tiago Djalò, difensore centrale portoghese, classe 2000, sembrerebbe fuori, nonostante sia stato acquistato dalla Juventus a gennaio scorso. Per lui potrebbe presto prospettarsi un ritorno in patria con la formula del prestito. La Juventus, infatti, insegue Wenderson Galeno, classe 1997, esterno del Porto, profilo gradito sia a Giuntoli che a Motta. Djalò potrebbe entrare nella trattativa come contropartita tecnica per diminuire l’esborso cash. La conferma arriva direttamente da A BOLA: “La Juventus si avvicina con Tiago Djalò per prendere Galeno“. Anche qui, però, Giuntoli dovrà muoversi in fretta. Sull’esterno brasiliano ha infatti posato gli occhi anche la Roma dell’insaziabile direttore sportivo Florent Ghisolfi che segue con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda Galeno, pronto a chiudere in caso di reiterate incertezze bianconere. Dopo l’affare Soulé Roma e Juventus potrebbero ritrovarsi. Questa volta, però, non saranno sedute allo stesso tavolo.