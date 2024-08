Rinforzo Champions per la Roma: decisione presa

Calciomercato Roma, rinforzo Champions per De Rossi in Serie A: hanno già preso una decisione che di fatto chiude l’ipotetico affare

Il mercato della Roma, come confermato anche da Daniele De Rossi, non è proprio chiuso. Qualche altro elemento dentro la rosa arriverà, e potrebbero esserci anche degli investimenti importanti non solo davanti, con l’esterno offensivo che ancora viene cercato, ma anche nel cuore della difesa.

Ovvio che, questa situazione, dipende anche da quello che succederà con Smalling. Il difensore inglese nelle scorse settimane è stato accostato a qualche club arabo ma per il momento non si è mosso da Roma. Da qui alla fine di agosto potrebbe succedere di tutto e nei giorni scorsi, alla Roma, è stato accostato un giocatore: Lucumi del Bologna.

Calciomercato Roma, il Bologna dice no alla cessione di Lucumi

Secondo l’edizione odierne di Repubblica, quella proprio emiliana, oggi il giocatore farà ritorno nel ritiro e viene anche ribadito che è legato da un contratto di tre anni con la squadra di Italiano. Ma i rumors sul suo futuro non vengono messi a tacere da questo: sul 26enne nelle scorse settimane c’è stato l’interesse di Lione, Monaco e Atletico Madrid. E come spiegato prima anche della Roma. Un’operazione comunque che appare difficile anche perché i rossoblù, che quest’anno giocheranno in Champions League, sembrerebbe abbiano messo fino al mercato in uscita dopo gli addii di Zirkzee e Calafiori, entrambi finiti in Premier League.

Insomma, nonostante la Roma da qui alla fine del mercato potrebbe anche pensare ad un difensore, difficile possa essere Lucumi l’innesto. Sarebbe un grandissimo colpo il colombiano, soprattutto per quello che ha fatto vedere la scorsa stagione. Ma il Bologna non se ne priverà, a meno di un’offerta monstre che fino al momento non è arrivata.