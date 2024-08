Ritorno, scambio e via libera: Chiesa-Inter si chiude subito così

Il futuro di Federico Chiesa rappresenta uno dei temi più caldi dell’estate della Juventus. L’intreccio che lo consegna all’Inter

Tra le diverse questioni sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli, quella riguardante il futuro di Federico Chiesa ha ormai preso definitivamente quota nella calda estate della Juventus. Non solo per via della scadenza del contratto del figlio d’arte, legato alla ‘Vecchia Signora’ fino al 2025; quanto per l’effetto domino al quale la partenza dell’ex esterno offensivo della Fiorentina potrebbe dar vita.

La questione, però, resta alquanto nebulosa e la soluzione è aperta ad ogni possibile scenario. Fino a questo momento le offerte dall’estero nel quale il calciatore riponeva speranze ed ambizioni non si sono ancora materializzate. Un dettaglio tutt’altro che banale, visto che allo stato attuale della situazione la pista che porta ad una permanenza di Chiesa in Serie A, ma non alla Juventus, sembra la più percorribile. O almeno questo è l’auspicio dell’area tecnica bianconera, manifestata dalla presa di posizione pubblica da parte di Thiago Motta. Giuntoli, in sostanza, è convinto che forzando la situazione in questo modo possano crearsi le condizioni per una partenza immediata di Chiesa, scongiurando il rischio che il calciatore possa lasciare Torino a parametro zero. A quel punto, infatti, l’ipotesi che il jolly della Juventus possa vestire la maglia dell’Inter aumenterebbe in maniera esponenziale. Tuttavia, Marotta potrebbe battere anche un’altra strada per provare a mettere subito le mani su Chiesa.

Calciomercato Juventus, Chiesa all’Inter con il ritorno di Arnautovic al Bologna

A fare il punto della situazione Chiesa, tra gli altri, è stato il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini. Secondo quanto riferito, nel caso in cui dovesse andare a buon fine l’operazione che porterebbe Arnautovic lontano da Milano (da non trascurare l’ipotesi Bologna per l’austriaco), l’Inter proverebbe a trovare subito un accordo con la Juventus.

Puntando forte sulla necessità della Juventus di non perdere a zero il calciatore, Marotta si metterebbe nelle condizioni propizie per chiudere positivamente l’operazione. Da non escludere, però, che Chiesa possa essere inserito in qualche scambio: non a caso si è parlato dell’ipotesi di inserire nella trattativa Giacomo Raspadori. Qualora ciò non accadesse e Chiesa non trovasse l’accordo con altri club, Marotta sarebbe pronto ad uscire allo scoperto.