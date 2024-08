Roma-Milan senza esclusione di colpi: firma a zero

Roma-Milan senza esclusione di colpi: addio e firma a zero in Serie A. Gli ultimi aggiornamenti.

Continuano le manovre e le attenzioni di Ghisolfi e colleghi per la preparazione alla prossima stagione, il cui inizio è fissato tra meno di due settimane. Il lavoro fin qui condotto in quel di Trigoria ha permesso sicuramente di registrare importanti novità, soprattutto nelle battute finali di un mese di luglio che non pochi miglioramenti ha generato tra le fila offensive.

Gli arrivi di Soulé e Dovbyk, unitamente a quelli di Dahl, Buba Sangaré e Le Fée, sono stati al centro della corrente campagna acquisti, dalla quale, in casa Roma, ci si attendono ulteriori cambiamenti e modifiche nel corso del corrente mese di agosto, da sempre tra i maggiormente fervidi e fertili, non solo in casa Roma. Lo scorso anno, come si ricorderà, agosto fu contraddistinto dal tormentone Lukaku, regalando finalmente a Mourinho il tanto ricercato e agognato centravanti che ovviasse alla lunga assenza di Abraham.

Calciomercato Roma, la pista Hummels non è ancora tramontata: il Bologna si tira fuori

In questa parentesi, stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore e giorni, il tormentone potrebbe tornare ad essere quello di Federico Chiesa, con l’esterno della Juventus nuovamente attenzionato e di moda tra le fila giallorosse e non solo. Più in generale, va segnalato, però, anche un altro ‘ritorno di fiamma’, relativo ad uno di quei nomi fin qui in grado di suscitare non poche attenzioni e avances in Serie A, anche in casa Roma.

Ci riferiamo a Marc Hummels, difensore tedesco svincolato dopo il mancato rinnovo con il Borussia Dortmund, sin dal mese di giugno tenuto in considerazione da diversi club italiani. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Roma resta cautamente sulle sue tracce, pur non avendo ancora avanzato un vero e proprio affondo. Da segnalare anche la presenza del Milan, affacciatasi alla finestra in un momento in cui il Bologna parrebbe essere uscito dalla corsa al difensore.

Sempre secondo la medesima fonte, infatti, i felsinei avrebbero abbandonato questa pista, maturando la posizione di non attendere ulteriormente il giocatore, che ha recentemente ringraziato il Bologna per le attenzioni recapitategli, chiedendo altresì ulteriore tempo prima di maturare una decisione definitiva. In terra emiliana hanno ritenuto giusto virare, per questioni tempistiche, su altri obiettivi, con il forte interesse nei confronti di Logan Costa del Tolosa.