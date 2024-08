Rottura del crociato UFFICIALE e niente Roma: stagione a rischio

Tremendo infortunio al ginocchio e tegola ufficiale a pochi giorni dall’avvio del campionato. Niente Roma per l’attaccante che ora rischia di saltare l’intera stagione.

La nuova Serie A si avvicina, mentre la Roma di Daniele De Rossi è volata in Inghilterra per chiudere il ritiro estivo. A pochi giorni dal via del nuovo campionato italiano arriva una tegola ufficiale per uno dei protagonisti della passata stagione. Rottura del crociato e non solo per l’attaccante, che di sicuro sarà assente nella sfida in casa dei giallorossi.

È arrivata la peggiore delle diagnosi per Gianluca Scamacca, l’attaccante dell’Atalanta ha subito diverse lesioni: la rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale. Il centravanti italiano si opera oggi al ginocchio, con l’intervento previsto a villa Stuart in queste ore. Nell’amichevole contro il Parma, persa con un rotondo 4-1 dalla Dea, il centravanti nerazzurro Gianluca Scamacca è stato sostituito dopo aver accusato un problema al ginocchio.

Tegola Scamacca UFFICIALE e niente Roma: stagione a rischio

Pessima notizia per Gasperini in casa Atalanta, la diagnosi è delle peggiori dopo l’infortunio al ginocchio. Come riportato da Angelo Mangiante, per il bomber cresciuto nella Roma c’è stata la lesione del crociato anteriore, del menisco e del collaterale. Questa mattina l’intervento a Villa Stuart, dove Scamacca sarà operato dal Prof. Mariani.

Niente Roma-Atalanta dunque per l’ex giallorosso, dodici mesi fa accostato con insistenza alle sirene del calciomercato dalle parti di Trigoria. La sfida di andata in campionato tra i giallorossi e la Dea è prevista nel primo fine settimana di dicembre.