Abraham al Milan solo con lo scambio: le scelte di De Rossi

Tammy Abraham sembra essere sempre più vicino al Milan e Ghisolfi ora deve fare una scelta: ci sono un paio di contropartite gradite a De Rossi

Per arrivare all’attaccante inglese i rossoneri vogliono inserire un giocatore in cambio. La Roma resta ferma sulla richiesta di 25-30 milioni ma potrebbe accettare due profili utilissimi per le attuali lacune della rosa.

L’attacco è forse al momento il reparto che preoccupa meno Daniele De Rossi. La Roma è riuscita a piazzare un doppio colpo importante in quella zona del campo, con l’arrivo di Soulé prima e Dovbyk poi, che hanno sistemato parzialmente la situazione. Le partenze di Azmoun, Belotti e soprattutto Lukaku, avevano lasciato sguarnito il fronte dei centravanti e ora resta da capire chi potrà diventare il vice dell’Ucraino. Prima di pensare ad ulteriori innesti, però, Ghisolfi deve preoccuparsi delle cessioni.

Il nome numero uno indiziato per la partenza è quello di Tammy Abraham, che si sta allenando con il resto dei compagni del ritiro inglese ma pensa già al Milan. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, l’ex bomber del Chelsea avrebbe già l’accordo con i rossoneri per quanto concerne l’ingaggio, mentre resta ancora complicato trovare l’intesa tra i due club. La valutazione differisce di diversi milioni di euro, visto che la Roma non scende sotto il tetto dei 25 milioni (30 la richiesta di partenza). Ovviamente delle contropartite tecniche potrebbero aiutare, ma c’è ancora confusione sui profili da inserire.

Il Milan insiste per Abraham: Okafor o Saelemaekers le contropartite giuste per De Rossi

Il Milan ha un paio di nomi che potrebbero fare al caso della Roma e che sono graditi a De Rossi. Il primo è Saelemaekers, tornato dal prestito al Bologna e non ritenuto incedibile da Fonseca. Il Belga viene valutato attorno ai 15 milioni e dimezzerebbe la cifra voluta dai giallorossi. Un altro giocatore con le caratteristiche potenzialmente giuste è Okafor, che il Milan ha prelevato lo scorso anno dal Red Bull Salisburgo. Lo svizzero è molto duttile e può agire sia da punta centrale che da ala sinistra, andando a risolvere in un colpo solo un doppio problema per la Roma.

Il problema è che il cartellino del classe 2000 è stato pagato quasi una ventina di milioni, bonus compresi e per questo renderebbe il conguaglio in favore della Roma troppo basso rispetto ai desiderata di Ghisolfi e della Souloukou. Almeno di clamorosi inserimenti dell’Atalanta di Gasperini (dopo l’infortunio di Scamacca) o di qualche club di Premier League, il Milan resta al momento l’unica destinazione credibile per Abraham e alla fine bisognerà trovare un modo per far quadrare la trattativa.