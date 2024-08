Barnsley-Roma gratis in streaming: nota UFFICIALE con “giallo”

Barnsley-Roma gratis in streaming: c’è una nota ufficiale che permette ai tifosi giallorossi di vedere il match. Ma ci potrebbero essere delle limitazioni

Tra poco gioca la Roma, nella prima amichevole in terra inglese programmata in questa seconda parte di ritiro dalla squadra di Daniele De Rossi. I giallorossi affronteranno il Barnsley.

E c’è anche la possibilità, almeno stando alle indicazioni che arrivano dal sito del club inglese, di vedere il match in questione in maniera gratuita. E andiamo a vedere come questo è possibile. Ovviamente, la gara, sarà anche trasmessa da Dazn in Italia che come sappiamo ha i diritti delle amichevoli dei giallorossi.

Barnsley-Roma, come vedere la partita

Basterà seguire questo link e registrarsi per poter assistere al match. Una cosa assai veloce e molto pratica, lo abbiamo fatto anche noi prima di fare questo articolo: nella mail, dopo aver inserito le vostre credenziali, vi arriverà un codice che vi permetterà, come detto, di seguire tutto il match dei giallorossi. Ovviamente ci potrebbero essere delle limitazioni dell’area geografica, ecco perché il giallo nel titolo.

Che scenderanno in campo con questa formazione ufficiale, almeno nel primo tempo: De Rossi ha optato per un 4-3-3 con Ryan in porta: Sangaré, Kumbulla, Ndicka e Angelino dietro; Le Fée, Darboe, Pellegrini; Joao Costa, Abraham, Zalewski. Ampio turnover quindi, anche perché tutti devono mettersi in mostra. Ma nel secondo tempo, poi, si vedranno tutti gli altri a disposizione del tecnico. In attesa di Dovbyk e di Shomurodov che come detto arriveranno questa sera in ritiro dopo aver risolto proprio in queste ore i loro problemi di visto. Insomma, da domani in terra inglese si fa davvero sul serio.