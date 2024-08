Roma, subito il rinforzo: stasera già in ritiro

Roma, subito il rinforzo: il giocatore ha risolto tutte le pratiche e stasera, dopo il match, sarà in ritiro con la squadra di De Rossi. Innesto importante

Sta giocando in amichevole la Roma, proprio in questo momento, ma De Rossi non può contare su due elementi. Ma ormai ci siamo, perché già da questa sera i giocatori saranno in ritiro.

Prima della partenza alla volta dell’Inghilterra, dove i giallorossi in questo momento stanno affrontando la seconda parte di ritiro, erano venuti fuori dei problemi con i visti di Artem Dovbyk, il centravanti ucraino che Ghisolfi ha preso dal Girona, ed Eldor Shomurodov, l’uzbeko, avevano avuto dei problemi col visto. Tutto risolto, adesso, così come comunicato dal club giallorosso.

Tutto risolto, Dovbyk e Shomurodov stasera in ritiro

Partiranno in queste ore alla volta del Regno Unito i due attaccanti. E quindi saranno a disposizione di Daniele De Rossi per la prossima amichevole in programma il prossimo 10 agosto contro l’Everton. Sicuramente importante, fondamentale, l’innesto in queste ore di Dovbyk, che ha bisogno di lavorare con la squadra in vista della prima partita ufficiale della stagione, in campionato, il prossimo 18 agosto contro il Cagliari in trasferta.

Saranno giorni, quindi, di duro lavoro per tutti. Una Roma che sta sudando con temperature diverse rispetto a quelle della Capitale. Uno sbalzo termico al ribasso che così come raccontato nei giorni scorsi è stato ben accolto dagli uomini a disposizione di DDR. E stasera anche l’ex Girona, insieme a Shomurodov, potrà lavorare a temperature sicuramente ideali. Ottima notizia per De Rossi.