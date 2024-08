Blitz nella Capitale: futuro Chiesa, nuovo colpo di scena

Blitz nella Capitale: futuro Chiesa. Il futuro dell’attaccante sembra cambiare ogni momento. Le possibili destinazioni mutano in fretta.

E’ il miglior passatempo dell’estate. tiene la mente sveglia poiché tutto cambia in un attimo. Tutto scorre velocissimamente nell’infinito mondo del calciomercato. Non ci si può annoiare poiché una trattativa non finisce mai così come era iniziata.

La vicenda di Federico Chiesa non è che l’ennesima conferma. L’unica certezza, al momento, è che l’attaccante nativo di Genova non indosserà la maglia numero sette della Juventus nella stagione 2024-2025. Forse. E le società che si mettono in fila per l’esterno azzurro sembrano aumentare di ora in ora. Tra false smentite e chiare indicazioni le pretendenti dell’attaccante bianconero stanno iniziando a tessere le loro rispettive tele. La Juventus, forse troppo ottimisticamente, spera in un’asta, seppur di livello basso. Tra l’Inter di Beppe Marotta ed il Napoli del sempre attraente, come tecnico, Antonio Conte, la città di Roma ci sta mettendo parecchio del suo. Non è un mistero, infatti, che Daniele De Rossi vedrebbe molto bene Federico Chiesa nella sua Roma, insieme a Soulé e a Dovbyk. Ma anche l’altra metà del cielo capitolino sembra interessarsi al celebre figlio d’arte.

Blitz nella Capitale, la Lazio gioca d’anticipo

Metti sul mercato un profilo come quello di Federico Chiesa, classe 1997. Metti un giocatore che ha una voglia matta di rivalsa, che si può acquistare a prezzo di saldo e a cui però, poi, offrire, anche un ingaggio importante.

Sul fronte nazionale Inter e Napoli hanno posato gli occhi sull’attaccante bianconero. Ma gazzetta.it presenta scenari diversi. Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, è atterrato a Roma. Il procuratore avrebbe confessato di trovarsi nella capitale per tentare di riallacciare i contatti con la Roma. Eppure c’è qualcosa che non torna. La Roma è in Inghilterra e Florent Ghisolfi è, in queste ore, anche lui oltre Manica. Allora perché Ramadani è a Roma? La Lazio di Claudio Lotito è alla ricerca di un attaccante esterno dopo l’addio di Felipe Anderson. E se tre indizi fanno una prova ecco la conferma che anche i biancocelesti potrebbero entrare in corsa per l’azzurro. Qualche informazione non costa nulla, al contrario dell’elevato ingaggio preteso da Federico Chiesa.

Eppure immaginare un derby capitolino per l’attaccante della Juventus è tutto fuorché fantascienza. Ed intriga non poco.