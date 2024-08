Calciomercato Roma, chiamata ricevuta: firma a parametro zero

La Roma si sta interessando a diversi parametri zero per completare la propria rosa, soprattutto in alcuni ruoli specifici, ancora scoperti per De Rossi

Una telefonata all’entourage ha accelerato la trattativa che ora potrebbe essere in dirittura d’arrivo. Essendo svincolato, però, le offerte non mancano e ancora non è stata fatta una scelta definitiva. Sono ore caldissime.

La Roma deve comprare un difensore. Un imperativo che fino a qualche settimana fa non sembrava essere così duro e categorico ma che lo è diventato con il passare del tempo. Daniele De Rossi è stato chiaro con Ghisolfi e sa di aver bisogno di un profilo differente al centro della retroguardia. Si è parlato spesso di un calciatore rapido e bravo in impostazione, in grado di offrire soluzioni alternative a quelle presenti in rosa e che probabilmente potrebbe rispondere al nome di Theate.

Il belga non è però l’unico accostato ai giallorossi in questo periodo estivo, anzi prima di lui si è parlato con insistenza di Mats Hummels. Ad inizio estate sembrava essere il tedesco ex Dortmund il nome giusto per risollevare le sorti di un reparto che non sembra ben assortito. Visto lo stipendio e l’età (classe ’88) l’idea era quella di prenderlo solo in caso di partenza di Smalling, per il quale al momento non ci sono offerte convincenti.

Hummels sempre più lontano dalla Roma: il Brighton è in pole position per il centrale tedesco

Nel frattempo però, su Hummels si sono inserite diverse squadre. Prima sembrava tutto fatto con il Bologna, con la firma davvero ad un passo, poi invece sono arrivate sirene inglesi sul campione del mondo 2014. Secondo quanto riportato su X dal giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg, esperto di calciomercato, il Brighton sarebbe la più seria candidata a mettere sotto contratto il recente finalista di Champions League.

Nel suo post si legge: “C’è stata una telefonata tra l’allenatore Fabian Hürzeler e Hummels negli ultimi giorni. Si è parlato del progetto del Brighton, dell’ambizione di Hummel e altro ancora. Il Brighton è propenso ad acquistare Hummels perché ha bisogno di un profilo esperto. Al momento il 35enne non ha ancora deciso se continuare o chiudere la carriera”.

Vedremo se alla fine il richiamo della Premier sarà troppo forte anche per il tedesco o se la Roma potrà avere ancora una chance di inserirsi.