Calciomercato Roma, il cerchio si è chiuso: firma finale

La Roma sta mettendo le mani su un altro obiettivo importante della sua campagna acquisti. Un nome che mette d’accordo sia De Rossi che Ghisolfi

I giallorossi devono cercare di completare la rosa in queste ultime tre settimane di calciomercato e hanno ancora diversi ruoli scoperti. Un profilo però si fa sempre più vicino e potrebbe dare una grande mano all’allenatore.

La Roma non può attendere molto sul mercato prima di agire perché il tempo ormai stringe. La chiusura di questa campagna trasferimenti è fissata per il 30 agosto e soprattutto c’è da affrontare prima le due giornate inaugurali del campionato di Serie A, contro Cagliari ed Empoli. Bisogna cercare di non ripetere l’errore commesso la scorsa stagione, quando per i 4 punti lasciati per strada con Salernitana e Verona alla fine non si è arrivati in Champions. De Rossi questo lo sa bene e un minimo di pressione sulla società la sta mettendo. Ha bisogno ancora di almeno 4 acquisti di livello per allestire una rosa competitiva per i primi 4 posti.

Dopo aver pensato alle cessioni, con i nomi di Abraham e Bove sempre in primo piano, Ghisolfi vuole regalare al proprio tecnico almeno due rinforzi. Il primo è un terzino destro e poi un centrocampista di rottura. Soumaré è l’indiziato numero uno, ma resta da trovare l’intesa con il Leicester sul prezzo del cartellino. Per l’altro ruolo, invece, si continua a fare con insistenza il nome di Marc Pubill, esterno basso dell’Almeria, di piede destro, impegnato con la Spagna alle Olimpiadi di Parigi.

Roma sempre forte su Pubill: è lui il maggiore indiziato per la fascia destra

Pubill ha raggiunto con i suoi compagni la finale delle Olimpiadi e se la vedrà nel fine settimana con i padroni di casa della Francia. Il classe 2003 dell’Almeria ha giocato quasi tutte le gare da titolare (tranne una nel girone) e si sta mostrando come uno dei profili più validi. Contro il Marocco, nella semifinale vinta dalle Furie Rosse per 2-1 in rimonta, Pubill è stato sostituito al 61′, quando il risultato era fermo sullo 0-1 per gli africani.

Nonostante una partita non al massimo delle forma, tuttavia, sembra essere proprio lui il maggiore indiziato a ricoprire un ruolo cardine per la rosa di De Rossi. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, a firma di Matteo Cirulli, i rapporti con l’entourage del giocatore sono buoni e Ghisolfi sta portando avanti la trattativa a luci spente. La presenza dello sceicco Turki Al-Sheikh, proprietario dell’Almeria e nome di riferimento di Riyadh Season, può di certo agevolare il tutto. La valutazione resta per ora molto alta, non inferiore ai 15 milioni di euro. La Roma proverà ad attendere la fine delle Olimpiadi per strappare un prezzo più vantaggioso, magari inserendo una cospicua parte di bonus.