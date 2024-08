Colpo di scena Chiesa, firma low cost: 35 milioni risparmiati

Colpo di scena Chiesa e firma low cost, così si risparmiano 35 milioni di euro: ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Juventus continua ad essere al centro delle attenzioni di calciomercato per un insieme di incastri e scenari che non poche novità potrebbero presto apportare tra le fila bianconere, alle prese con varie situazioni tenute al vaglio da Giuntoli, sia in entrata che in uscita. Le necessità di migliorare la rosa di Thiago Motta sono da tempo note e restano vivide anche dopo gli ingaggi altisonanti e funzionali di profili come Douglas Luiz e Thuram.

Sul fronte delle uscite, poi, parallelamente ad un progetto di epurazione volto ad allontanare chi non sia più utile alla causa, fattore i grande attenzione resta lo scenario relativo al futuro di Federico Chiesa, in scadenza contrattuale tra meno di un anno e finito nel mirino, tra le varie, anche della stessa Roma. I giallorossi continuano ad essere accostati al numero 7 della Juventus, dopo gli avvicinamenti delle passate settimane, finiti in secondo piano con l’arrivo di Soulé e l’inattesa trattativa per Dovbyk.

Nel frattempo, anche la Roma sta vivendo un agosto intenso, con molte aspettative per novità cruciali nella costruzione della squadra da affidare a Daniele De Rossi. I giallorossi sono consapevoli della necessità di apportare ulteriori modifiche alla rosa, visti i miglioramenti delle altre squadre di Serie A. La campagna acquisti della Roma, orchestrata da Ghisolfi e colleghi, ha già visto approdi nobili come quelli di Soulé e Dovbyk.

Chiesa-Barcellona, ipotesi low cost e intreccio con Nico Williams

In una fase in cui, dunque, novità e cambiamenti per Federico Chiesa potrebbero essere dietro l’angolo, giungono dall’estero novità di non poco conto, legate proprio al figlio d’arte. Come noto, la Roma resta interessata ad uno scenario che aveva coinvolto in Serie A anche altre squadre, quali il Napoli o un Inter che pareva potersi affacciare alla finestra tramite il solitamente guizzante Beppe Marotta.

Un nome così importante, sostenuto altresì da una situazione che favorirebbe un approdo a condizioni non troppo esose e certamente più comode rispetto al passato, non poteva che generare attenzioni anche tra le fila di nobili squadre europee. A tal proposito, El Nacional evidenzia come sulle tracce di Chiesa potrebbe esserci anche il Barcellona. A distanza non troppo importante dagli accostamenti a squadre come quelle di Premier o al Bayern Monaco, dunque, anche la pista blaugrana potrebbe prendere vigore.

A Barcellona, infatti, potrebbe essere preso in considerazione questo nome in caso di mancato approdo di Nico Williams. Il talentuoso esterno dell’Atheltic Bilbao è ad oggi un pallino e un vero e proprio tormentone, ma le difficoltà sottese al suo arrivo potrebbero portare gli addetti ai lavori catalani a virare su uno scenario meno dispendioso e altisonante, ma certamente altamente qualitativo.

La medesima fonte, ad ogni modo, evidenzia come il Barca non stia concretamente considerando il suo acquisto in questa fase, con aggiornamenti ed evoluzioni nel corso della rimanente porzione d’estate che potrebbero davvero, però, generare cambiamenti inattesi e far virare il club su uno scenario low cost, impattando anche sui programmi di diverse squadre di Serie A, Roma inclusa. Seguiranno aggiornamenti.