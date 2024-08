Dalla Roma alla Lazio: 4 milioni a stagione

Derby di calciomercato alle porte per Roma e Lazio, a poche settimane dal via della nuova Serie A. I biancocelesti tentano il sorpasso ai danni di Daniele De Rossi, pronta l’offerta da 4 milioni a stagione.

Una stracittadina di calciomercato accende i riflettori sulle manovre estive di Roma e Lazio. La squadra biancoceleste ha affidato la panchina a Baroni dopo la rottura tra Lotito e Igor Tudor. Ora il presidente laziale sembra intenzionato ad ostacolare le manovre in entrata dei dirimpettai giallorossi, da tempo segnalati sulle tracce del calciatore in uscita dalla Juventus. Spunta l’offerta da 4 milioni a stagione per anticipare la concorrenza, a due settimane dal via del nuovo campionato italiano.

Dopo gli arrivi di Matias Soulè e Artem Dovbyk la Roma di Daniele De Rossi è stata segnalata nuovamente sulle tracce di Federico Chiesa. Un vero e proprio tira e molla coinvolge l’attaccante esterno della Juventus, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ed è stato messo ufficialmente sul mercato da Cristiano Giuntoli. Entro l’inizio della nuova Serie A potrebbe arrivare la svolta decisiva sul futuro del figlio d’arte, per il quale la Juve prima sembrava intenzionata a chiedere 30 milioni di euro, mentre ora la valutazione sembra scesa a meno di 20 milioni. Lo scenario ha riaperto le porte all’assalto della Roma, ma c’è anche la concorrenza della Lazio sulle tracce dell’ex Fiorentina

Calciomercato Roma, la Lazio irrompe su Chiesa: 4 milioni a stagione

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, Lotito ha rotto gli indugi per l’operazione Federico Chiesa. La Lazio sta preparando un’offerta di ingaggio da 4 milioni a stagione per convincere l’esterno offensivo in uscita dalla Juve.

L’impressione è che a decidere il proprio futuro sarà la volontà del calciatore, che alla Juve guadagna 5 milioni e avrebbe richiesto un aumento fino a 8 mln a stagione. Entro il 15 agosto ci sarà l’incontro risolutivo tra la Juve e l’agente Ramadani, con la Lazio che tenta il sorpasso all’ultima curva ai danni della Roma.