Firma rossonera UFFICIALE: via libera Roma

Calciomercato Roma, il colpo è ufficiale e potrebbe essere un vero e proprio via libera per i giallorossi. Ecco la situazione che si potrebbe creare

Ufficiale. E questo potrebbe dare un via libera importante alla Roma. Allora, partiamo dalla notizia: Hateboer ha lasciato l’Atalanta e si è trasferito al Rennes, per il quale ha firmato un contratto di 2 anni. C’è la nota del club francese.

E cosa centra questo con la Roma? La domanda alla vostra risposta ve la diamo subito: in questi giorni il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi sta cercando di trovare un esterno destro che possa aiutare DDR nel corso della prossima stagione. In questo momento, in quella zona del campo, c’è il solo Celik. Sangaré è ancora un ragazzino e Karsdorp come sappiamo è fuori dal progetto. Di nomi ne sono venuti fuori diversi nel corso delle ultime settimane e uno di questi è Assignon.

Calciomercato Roma, via libera per Assignon

L’esterno destro è un giocatore del Rennes, e quindi trovando il sostituto il club francese potrebbe ammorbidire le richieste e fare meno resistenza. La Roma, in ogni caso, ha diversi piani: ci sarebbe anche quello B, che porta a Pubill dell’Almeria e che adesso è impegnato con la nazionale spagnola alle Olimpiadi. Dovrà giocare solamente l’ultimo atto contro la Francia e poi potrebbe partire lasciando la Spagna.

Insomma, l’ufficialità di Hateboer apre degli scenari importanti che possono senza dubbio regalare delle accelerate nelle prossime ore. In casa Roma, dopo aver sistemato l’attaccante – con Dovbyk che arriverà in ritiro questa sera in Inghilterra dopo aver risolto i problemi col visto – adesso i pensieri si sono spostati in altre zone del campo. E una di queste come sappiamo è la corsia destra.