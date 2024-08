Infortunio UFFICIALE, c’è la lesione: Juventus-Roma a rischio

Infortunio ufficiale: il comunicato del club ha messo nero su bianco i problemi. C’è la lesione e Juventus-Roma è a rischio

Tra poco più di una settimana inizia il campionato, con la Roma che sarà impegnata sul campo del Cagliari. Un match difficile, contro una squadra che ha cambiato molto, anche il tecnico, e che si presenta ai nastri di partenza sicuramente con obiettivi importanti. I sardi hanno deciso di affidarsi a Davide Nicola, come sappiamo, che lo scorso hanno ha salvato miracolosamente l’Empoli.

Non sarà quindi un avvio di stagione semplicissimo per la squadra di Daniele De Rossi, che dopo la sfida interna contro i toscani andranno a giocare a Torino contro la Juventus. Ed è proprio dai bianconeri che arriva una notizia che mette in dubbio la sua presenza appunto per la sfida contro i capitolini. Un elemento di Motta si è fatto male e ha sostenuto degli esami che hanno evidenziale una lesione.

Infortunio ufficiale Adzic

Il profilo è quello di Adzic, un giovanissimo elemento che Motta ha tenuto in Prima Squadra preferendolo a tutti quelli che sono in esubero in questo momento dentro la Juventus. E tra questi c’è anche Chiesa, come sappiamo, che non è mai uscito dai radar giallorossi. Il club bianconero comunque, con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha fatto sapere questo.

“Questa mattina Adzic è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verranno effettuati nuovi esami per definire con precisione la prognosi“. Insomma, proprio a ridosso dell’inizio della stagione il centrocampista offensivo bianconero si sottoporrà a ulteriori esami per capire l’esito dell’infortunio e stabilire, con esattezza, quelli che sono i tempi di recupero. Ma per il primo settembre è quasi impossibile ci possa essere.