Milik al posto di Abraham: boom Juve con lo scambio

Un nuovo intreccio di calciomercato estivo coinvolge Roma e Juve in attacco. Milik al posto di Tammy Abraham, i bianconeri godono due volte con lo scambio.

Anche in questa sessione di calciomercato estivo non sono mancati intrecci bollenti sull’asse Roma – Juve. L’ultimo movimento che ha coinvolto i due club ha visto Matias Soulé diventare un nuovo attaccante della Roma, per una cifra che ha sfiorato i 30 milioni di euro. L’esterno argentino, protagonista la scorsa stagione in prestito al Frosinone, va a rafforzare la batteria degli esterni in attacco per Daniele De Rossi, che non smette di seguire anche la pista che porta a Federico Chiesa. Ma gli incastri di mercato tra le due squadre in attacco coinvolgono anche Arek Milik e Tammy Abraham.

I due centravanti sono in uscita dai rispettivi club e sono stati accostati alla stessa squadra in Serie A. Parliamo dell’Atalanta di Gasperini, che ha perso a lungo il centravanti di ruolo Gianluca Scamacca. Il bomber azzurro ha subito un tremendo infortunio al ginocchio, che ne rischia di compromettere buona parte della stagione. La Dea, che tra pochi giorni affronterà il Real Madrid in Supercoppa Europea, ha già avviato il casting per trovare l’erede del centravanti ex Roma, bussando anche alla porta giallorossa per Tammy Abraham.

Calciomercato Roma e Juve, l’Atalanta ragiona su Milik e Abraham: scambio a sorpresa

Ma il nome più caldo in entrata in casa bergamasca, secondo l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, è quello del polacco Milik della Juve. L’ex Napoli potrebbe finire alla corte di Gasperini nell’ambito dell’operazione che vedrebbe Teun Koopmeiners fare il percorso inverso.

L’ipotesi di scambio, accelerata dalla tegola Scamacca, aiuterebbe Cristiano Giuntoli a chiudere per il centrocampista olandese a stretto giro di posta. L’Atalanta, oltre ai due attaccanti già citati, è accostata anche a Beto dall’Everton.