Nuovo incubo Milan, tradimento al fotofinish: compromesso ‘indiavolato’

Calciomercato Milan, l’irruzione che può far saltare il banco e complicare in maniera importante le strategie dei rossoneri. Ecco cosa sta succedendo

In attesa di novità sul fronte Abraham, profilo con il quale l’area tecnica rossonera ha intenzione di puntellare il proprio reparto offensivo, il Milan sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

Oltre all’acquisto di un terzino destro – la candidatura di Emerson Royal è sempre più calda – i fari dell’area tecnica del ‘Diavolo’ sono accesi soprattutto in mediana. In tempi non sospetti, infatti, il Milan ha individuato in Youssouf Fofana il centrocampista con il quale rinforzare la zona nevralgica del campo. Pur avendo incassato il sì del calciatore, allettato all’idea di vestire la maglia rossonera, il Milan non è però riuscito ancora a trovare il bandolo della matassa. Dopo aver avviato i primi sondaggi esplorativi e aver provato ad infrangere il muro dei monegaschi con un’offerta da 16-17 milioni di euro cash, in occasione dell’ultimo rilancio l’area tecnica rossonera è arrivata a mettere sul piatto 20 milioni di euro. Proposta non ancora sufficiente per convincere il Monaco, che chiede almeno 10 milioni di euro in più.

Calciomercato Milan, anche il Manchester United su Fofana: lo scenario

In un mosaico ancora tutto da comporre, i colpi di scena possono essere sempre dietro l’angolo. L’indiscrezione lanciata con forza da Luca Bianchin de ‘La Gazzetta dello Sport’ si inserisce proprio in questa direzione. Secondo quanto riferito da Bianchin, infatti, la prima vera minaccia per i rossoneri sul fronte Youssouf Fofana è il Manchester United.

Dopo aver soffiato al Milan Zirkzee, i Red Devils, pur non avendo ancora presentato una proposta concreta al Monaco, avrebbero incassato il gradimento del calciatore che, però, continua a preferire il Milan. Un vero e proprio muro contro muro nel quale il Monaco non ha alcuna intenzione di arretrare. Dal canto suo il club meneghino non è ancora tagliato fuori dalla corsa a Fofana, anzi. L’accordo non è una chimera ma, allo stato attuale della situazione, è necessario un compromesso per far saltare il banco. Si prospetta ore molto importanti, in un senso o nell’altro. Il Milan non è più da solo nella corsa al centrocampista francese.