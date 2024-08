Scambio tra Juve e Roma: Chiesa ne porta un altro

Scambio tra Juventus e Roma: non solo Chiesa, l’incontro con l’agente ne potrebbe portare un altro in giallorosso. La situazione

Il mercato della Roma, come sappiamo, non è proprio finito. I giallorossi sono alla ricerca di altre pedine fondamentali per la prossima stagione. Un altro attaccante esterno ma anche un terzino destro che possa aiutare Celik, l’unico in questo momento rimasto in rosa. Insomma, Ghisolfi è a lavoro e cercherà in tutti i modi di accontentare le richieste di Daniele De Rossi.

In queste ultime ore si è parlato e anche molto di un possibile nuovo inserimento per Federico Chiesa: la Juve lo ha ufficialmente messo sul mercato e si potrebbe anche accontentare di una cifra che si aggira intorno ai 18 milioni di euro. In questo modo non ci sarebbe nessuna minusvalenza per i bianconeri. Vedremo quello che succederà. La Roma, in ogni caso, non lo ha perso di vista, e secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.com, l’affare si potrebbe fare anche con lo scambio.

Chiesa e non solo: c’è anche Pubill

Anche i bianconeri, come sappiamo, appunto per coprire il buco che verrà lasciato dall’addio di Chiesa, sono alla ricerca di un esterno offensivo da inserire nella rosa. E a Roma ce n’è uno che piace a Thiago Motta. Si parla ovviamente di El Shaarawy, visto che il Faraone piace abbastanza al tecnico bianconero e potrebbe rientrare nella trattativa con la Juventus. Non è una novità, perché di questo se ne parlava già nel corso dei mesi scorsi, ma adesso la cosa è ripartita. E chissà, magari potrebbe anche essere questa la soluzione finale.

Saranno, quindi, dei giorni abbastanza intensi dentro la Roma e non solo. Giorni importanti per capire quello che succederà in queste ultime settimane di mercato. Ma è evidente che ci sono diverse cose in ballo. Anche perché a quanto pare è previsto un incontro con Ramadani, con il quale non si parlerà solamente di Chiesa ma anche di Pubill, che è in finale delle Olimpiadi con la Spagna.