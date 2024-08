Venti milioni per Cristante: corto circuito Roma-Milan

Venti milioni per Cristante. Il centrocampista della Roma potrebbe presto diventare oggetto di un’importante trattativa di mercato.

La Roma è in Inghilterra a proseguire la preparazione in vista dell’ormai imminente inizio della stagione ufficiale. Il mercato è, però, sempre lì, in agguato, con le sue sue novità, suggestioni o semplici voci.

La nuova speranza di vedere Federico Chiesa con la maglia della Roma ha acceso ulteriormente l’interesse attorno alla formazione di Daniele De Rossi. Florent Ghisolfi è un direttore sportivo giovane ma sa bene come nel calciomercato occorra tenere i piedi ben saldi in terra. Nessun volo pindarico, pertanto. La Roma sa come agire per il meglio. Il mercato, però, non è fatto soltanto di soli acquisti. La Roma li ha fatti ed anche di grande qualità. Occorre, però, anche ‘far uscire’ i giocatori non più ritenuti idonei al nuovo progetto tecnico portato avanti da Daniele De Rossi. E qualche nome, peraltro di notevole qualità, potrebbe presto salutare la Roma e Trigoria.

La Premier League bussa alla Roma per Cristante

La Premier League è a volte Madre e a volte Matrigna. Dipende dal ruolo che riveste in una trattativa di mercato. Quando è ‘concorrente’ ha il volto della Matrigna spietata, quasi invincibile. Quando, invece, si pone nelle vesti di ‘acquirente’ è Madre perché generosa come nessuna.

E la Premier League avrebbe già bussato alla porta della Roma. Lo rivela teamtalk.com che ci fa conoscere anche il profilo che interessa un noto club inglese, l’Aston Villa. L’ex ds della Roma, Monchi, ora proprio all’Aston Villa, vuole Bryan Cristante in Premier League. Un’operazione che gli inglesi vorrebbero chiudere in questa sessione di mercato. L’offerta dell’Aston Villa alla Roma è già partita ed è pari a 20 milioni di euro. Il tecnico Unai Emery ha già visto rafforzata la sua rosa, basti pensare ai due giovani talenti ex Juve, Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior, entrati nella maxi-trattativa che ha portato il brasiliano Douglas Luiz alla Juventus. Il tecnico spagnolo, però, vuole anche Bryan Cristante in rosa, profilo per il quale è pronto a cedere un altro brasiliano presente nel suo organico, il difensore Diego Carlos, che potrebbe, a sua volta, trovare sulla sua strada un’altra squadra italiana. Il Milan lo segue da tempo, così come il Siviglia ed il Fulham.