Accordo raggiunto e addio Roma: fumata bianca a doppia cifra

L’accelerazione improvvisa ha di fatto chiuso la trattativa, dando il via libera alla trattativa. La Roma è solo un ricordo: ecco tutte le cifre

Dalle parole ai fatti. Dopo aver impresso uno sprint importante al processo di costruzione del proprio organico, la Roma sta lavorando con molta attenzione sugli altri obiettivi che servono per completare la rosa da consegnare a Daniele De Rossi. Il ruolo di terzino destro, sotto questo punto di vista, non può essere affatto trascurato.

Tra i profili monitorati dai giallorossi c’era anche Marc Pubill. Il laterale destro di proprietà dell’Almeria era stato sondato in tempi e in modi diversi dall’area tecnica giallorossa che, però, complice le richieste del club spagnolo ha preferito non affondare il colpo. Il futuro di Pubill, però, sarà comunque in Serie A. Con un vero e proprio blitz, infatti, l’Atalanta è riuscita ad intavolare la trattativa con l’Almeria in tempi brevissimi e a chiudere un’altra operazione, dopo aver già confezionato la trattativa Retegui. A riferirlo è Fabrizio Romano, che spiega come gli orobici abbiano trovato l’accordo definitivo con l’Almeria sulla base di una valutazione complessiva da 20 milioni di euro, bonus inclusi. Il via libera da parte del club iberico sarebbe arrivato anche perché la ‘Dea’ avrebbe deciso di inserire nell’offerta anche una percentuale legata alla futura rivendita del calciatore.

Una volta che saranno sistemati anche gli ultimi dettagli, il laterale spagnolo partirà alla volta di Bergamo per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo nuovo contratto. Dopo Retegui, anche Pubill: l’Atalanta non si ferma più, in attesa di nuovi sviluppi sul fronte Koopmeiners.