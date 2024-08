Affare in stand-by, non è ancora finita: last minute Roma

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno ancora una chance per ritagliarsi un ruolo importante in una trattativa dai mille risvolti. Gli ultimi aggiornamenti

Non sono pochi gli obiettivi posti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi. Dopo aver sistemato l’attacco, infatti, l’area tecnica giallorossa sta provando a rinforzare altri settori del campo, esaudendo le richieste di Daniele De Rossi. Una delle zone del campo sotto la lente di ingrandimento della Roma è ad esempio la zona nevralgica del campo, dove potrebbero nascere occasioni a sorprese.

Vi avevamo raccontato come uno dei profili finiti nei dossier della Roma fosse quello di Tanner Tessmann. Indiscrezione confermata anche dagli Stati Uniti. Dopo aver rifiutato di vestire la maglia dell’Inter, però, il jolly del Venezia sembrava ad un passo dalla Fiorentina. Dopo aver trovato l’intesa di massima con il club lagunare, i Viola erano sempre più vicini a chiudere definitivamente il colpo. Secondo quanto riferito da Firenzeviola.it, però, nelle ultime ore non si sarebbero registrare passi in avanti per chiudere una trattativa che si sta trascinando ormai da settimana. Più nello specifico, i gigliati sarebbero in attesa della decisione definitiva dell’entourage del calciatore. Verdetto che non è stato ancora comunicato alla Fiorentina, che dunque resta in attesa di una comunicazione ufficiale dagli ambienti vicini a Tessmann per poter chiudere l’operazione. Staremo a vedere se ci saranno i presupposti per un improvviso colpo di scena.