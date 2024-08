L’Inter è un ricordo, colpo ‘stellare’ Roma: sfida in Serie A per il jolly goleador

Dopo aver messo a segno il colpo Dovbyk, la Roma non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’incrocio in Serie A non passa inosservato

In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Artem Dovbyk, atteso nelle prossime ore dopo che l’attaccante ucraino si è sottoposto alle visite mediche di rito, la Roma si sta già proiettando verso i nuovi obiettivi. Pur avendo impresso un’accelerazione importante alla propria campagna acquisti, i giallorossi sono chiamati a puntellare alcuni reparti che potrebbero evidenziare dei limiti.

Ecco perché, a maggior ragione se dovesse essere intavolata una cessione, Ghisolfi è stuzzicato all’idea di intervenire nuovamente in mediana. Dopo l’acquisto di Le Fée, la Roma sta monitorando diversi profili per acquistare un calciatore dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle dei mediani attualmente in rosa. Anche perché, come anticipato da asromalive.it, i contatti esplorativi avuti da intermediari ed entourage di Tanner Tessmann hanno chiamato in causa anche i giallorossi. Il centrocampista statunitense del Venezia, sedotto ed abbandonato dall’Inter per la freddezza mostrato dal ventiduenne all’idea di essere acquistato dai nerazzurri per poi essere lasciato in prestito per un anno ai lagunari, intriga e non poco l’area tecnica della Roma.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: sfida alla Fiorentina per Tessmann

Una posizione, quella dei giallorossi, confermata dalle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da GIVEMESPORT, infatti, la Roma potrebbe ingaggiare una vera e propria sfida con la Fiorentina per l’acquisto di Tessmann. Dopo aver trovato l’accordo con il Venezia, infatti, i gigliati non sono ancora a far saltare il banco con l’entourage del calciatore. Ragion per cui Ghisolfi ha ancora uno spiraglio per provare a far saltare il banco.

Le prossime ore, in un senso o nell’altro, potrebbero risultare a questo punto decisive. Impegnato in Copa America con la sua Nazionale, l’ex Dallas ha una valutazione di mercato che si assesta sui 6-7 milioni di euro. Reduce da una stagione importante, impreziosita da 7 reti e tre assist, Tessmann non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro ma sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina.

Dal canto suo, la Roma osserva con molta attenzione l’evolvere della situazione, pronta a fare irruzione nel caso in cui si materializzassero le condizioni propizie per strappare l’accordo. Ricordiamo che, restando in Serie A, in maniera diretta o indiretta hanno allacciato contatti per Tessmann anche Atalanta, Como, Bologna, Torino e Fiorentina.