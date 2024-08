Blitz a Roma, Chiesa respinto: doppia alternativa e opzione last minute

Blitz a Roma, Chiesa respinto. Doppia alternativa del club e operazione last minute. E c’è anche il giallo sull’incontro nella Capitale

Non solo le uscite. C’è da completare anche la rosa. E Ghisolfi sa benissimo che serve un attaccante esterno in primis, e poi a seguire (ma forse le priorità sono al contrario) un terzino destro. I nomi ci sono. E ieri sera, nella Capitale, è sbarcato l’agente di due elementi che sono stati accostati al club giallorosso.

Certo, a Roma non c’erano né Ghosolfi né la Ceo Lina Soulokou, entrambi in Inghilterra per seguire da vicino la squadra in questa fase del ritiro, fondamentale per il futuro. Quindi non si sa con chi Ramadani, che gestisce diversi giocatori, dovesse parlare. Di certo qualcuno lo ha riconosciuto.

Blitz a Roma dell’agente di Chiesa, ma c’è un sospetto

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, comunque, c’è il sospetto che l’agente stia utilizzando il club giallorosso, soprattutto per quanto riguarda Chiesa, per cercare di attirare altre società che potrebbero prendere il suo assistito. Questa opzione non è assolutamente da escludere. Anche se, a differenza di quanto successo un mese fa quando Chiesa ha rifiutato la Roma (che continua a dire che il giocatore non è mai stato un obiettivo) le cose possono essere cambiate. Il mercato è fatto di tante dinamiche e i ripensamenti sono dietro l’angolo.

Insomma, la trattativa rimane in standby, con la Roma anche per l’ingaggio voluto dal giocatore della Juventus preferirebbe altri due obiettivi: vale a dire Wesley e Nusa. Ma occhio, perché Ramadani è anche il procuratore di Pubill, esterno destro dell’Almeria che Ghisolfi, insieme ad Assignon del Rennes, segue da un po’ di tempo. E sempre secondo il quotidiano citato prima, sarebbe il preferito di Daniele De Rossi in quel ruolo.