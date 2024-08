Calciomercato Roma, non solo Pubill: altro rinforzo dalle Olimpiadi

Calciomercato Roma, non solo Pubill. Erano anni che il mercato dei giallorossi non era così vibrante e ricco di incessanti novità.

Il mercato della Roma è finito? Macché. il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, è al lavoro per esaudire completamente i desideri di Daniele De Rossi. Non è facile dal momento che la Roma ha già fatto tanto investendo tantissimo, eppure…

Si cerca ancora per completare al meglio la rosa che tra meno di due settimane debutterà a Cagliari per la gara di esordio del campionato di Serie A. Se con l’arrivo di Matias Soulé ed Artem Dovbyk, senza ovviamente dimenticare Paulo Dybala, il fronte offensivo giallorosso sembra aver trovato già una quadra importante, altrove occorre qualcos’altro. Anche la difesa, a giudizio del tecnico giallorosso, avrebbe bisogno di almeno un altro intervento. Qualità più quantità, il pensiero fisso di Daniele De Rossi. E Ghisolfi si sta adoperando anche in tal senso. Un altro obiettivo è stato messo nel mirino.

Non solo Pubill, c’è anche altro per la Roma

Profili di qualità, giovani ma già pronti alle grandi sfide che attendono la Roma. Questo l’identikit perfetto per Florent Ghisolfi ed è quello che cerca anche per i possibili nuovi papabili per la difesa della Roma in vista della prossima stagione.

L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha svelato il nome del profilo attenzionato dai giallorossi per rinforzare il reparto difensivo. Trattasi di Loic Badé, difensore francese classe 2000, del Siviglia. Il club spagnolo valuta il suo difensore 20 milioni di euro. La Roma vorrebbe inserire uno, o più, contropartite tecniche per abbassare l’esborso cash, anche perché sono diversi i giocatori in uscita. Siamo ancora lontani da una possibile positiva chiusura della trattativa, ma la Roma è fiduciosa. La società capitolina ha messo Badé al primo posto della lista, mentre sembra che il difensore spagnolo dell’Almeria, Marc Pubill, sia al momento una valida alternativa al centrale francese.