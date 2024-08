Calciomercato Roma, offerta choc e addio Cristante

La Roma potrebbe seriamente pensare di cedere Bryan Cristante, uno dei pilastri del centrocampo giallorosso negli ultimi anni

Da quando Monchi decise di portarlo a Trigoria nel 2019, l’ex giocatore dell’Atalanta è diventato uno degli inamovibili. Da Di Francesco a De Rossi, passando per Fonseca e Mourinho, nessuno lo ha mai messo in discussione, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Il mercato della Roma vive una sorta di piccolo stallo in questa fase. La situazione è piuttosto chiara, considerando il fatto che dopo aver speso oltre 90 milioni per i cartellini di Angelino, Dahl, Sangaré, Le Fee, Soulé e Dovbyk, adesso c’è bisogno di cedere per rifinanziare l’ultima parte della campagna trasferimenti. A De Rossi mancano ancora almeno altri tre-quattro colpi per potersi dire soddisfatto e i ruoli sono sempre gli stessi: terzino destro, centrocampista di gamba, esterno alto a sinistra, difensore centrale.

Per portare Chiesa, Pubill, Soumaré e Theate a Trigoria (questi i nomi più gettonati ma non sono i soli) ballano però diversi milioni, che possono arrivare dalle partenza di Abraham, Zalewski, Bove, Kumbulla e Karsdorp. Questi ultimi due, a dire il vero, possono al massimo far risparmiare gli ingaggi, visto che il primo è destinato ad un prestito al Verona o al Parma, mentre per il secondo si sta riaprendo la pista che porta al Besiktas, in Turchia.

Bryan Cristante potrebbe essere sacrificato: la Roma vuole una cifra importante

Nella mente di Ghisolfi potrebbe esserci anche l’idea di sacrificare un altro pezzo importante della rosa per avere maggior margine di manovra in entrata. Nella trattativa per Chiesa con la Juventus si è parlato anche di un possibile inserimento di Bryan Cristante, nome gradito ai bianconeri, oltre che punto fermo della rosa di De Rossi. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Romanista, il centrocampista della Nazionale potrebbe essere sacrificato di fronte ad un’offerta choc, quantificabile in almeno 20 milioni di euro. Considerando l’età di Cristante (classe ’95) e le prospettive, con quei soldi si andrebbe ad investire su un profilo più giovane ed affamato.

Al momento nessuno si è presentato dalle parti di Trigoria con una cifra del genere e la stessa Juve non ha affondato il colpo nei discorsi intessuti per il laterale d’attacco ex Viola. La sensazione è che l’unica chance di ricavare una cifra del genere potrebbe esserci con l’inserimento di un club di Premier League o sempre di qualcosa all’estero (si era parlato anche di una remota chance in Canada). Vedremo se nei prossimi giorni questa offerta monstre far capolino sul tavolo di Ghisolfi, fermo restando che il #4 sta bene nella Capitale e di certo non spingerà per andare via.