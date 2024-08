Calciomercato Roma, Retegui al posto di Abraham

Retegui e Abraham sono nomi caldi in questi giorni di mercato: ora l’uno potrebbe prendere il posto dell’altro nella lista degli obbiettivi

La Roma deve cercare di piazzare il centravanti inglese per proseguire il proprio mercato, ma l’operazione non è affatto semplice. Adesso un problema ulteriore potrebbe essere rappresentato dall’inserimento di Retegui.

Le vie del mercato sono infinite e anche quest’anno non mancano i colpi di scena. La Roma è riuscita ad esempio a intromettersi nella trattativa tra l’Atletico Madrid e il Girona per Dovbyk, portando a casa il centravanti ucraino. Adesso Ghisolfi deve liberarsi di Tammy Abraham, considerato un esubero dalle parti di Trigoria e ancora in cerca di un club pronto a puntare su di lui. Il Milan sembra essere una delle candidate più accreditate, visto che Fonseca lo vuole come vice Morata. Il problema è trovare la quadratura del cerchio sul cartellino, che per i giallorossi resta di almeno 25 milioni.

Proprio in base ai famosi colpi di scena sul mercato di cui si parlava prima, l’Atalanta è diventata un player importante su questo tavolo, visto l’infortunio gravissimo patito da Gianluca Scamacca. I nerazzurri devono sostituire il bomber della Nazionale e stavano pensando anche all’ex Chelsea tra i possibili nomi. Tra l’altro il ragazzo era stato cercato anche 3 anni fa, quando alla fine decise di cedere alla corte di Mourinho.

L’Atalanta molla Abraham e va su Retegui: accordo vicino con il Genoa

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto su X/Twitter, l’Atalanta avrebbe presentato un’offerta ufficiale per Mateo Retegui al Genoa. Secondo lui la trattativa potrà chiudersi nei prossimi giorni. Questo fa il paio con quanto scritto dai colleghi di Tmw.com, che parlano di un Grifone disposto a sedersi sul tavolo delle trattative per l’argentino. Su Retegui si è mossa forte anche la Juventus, che lo voleva come vice Vlahovic, ma fino a questo momento non aveva affondato il colpo per pensare prima alla cessione di Milik.

Attualmente li rossoblu sarebbe invece propensi ad ascoltare le avances della Dea e potrebbero ritrovarsi a dover cambiare tutto il proprio attacco se anche la trattativa tra Fiorentina e Gudmundsson dovesse andare a buon fine. L’unica cosa certa è che la Juve sembra ormai fuori dalla corsa a Retegui, così come Abraham dal mirino dell’Atalanta.