Due contropartite nello scambio, Roma on fire: la risposta è già arrivata

Calciomercato Roma, la possibilità dell’inserimento di un paio di contropartite tecniche e la risposta immediata del club: come cambiano le mosse dei giallorossi

Dopo aver chiuso una settimana importante che ha visto l’ufficialità anche di Dovbyk, la Roma sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni importanti con cui puntellare un organico che necessita ancora di rinforzi importanti in zone nevralgiche del campo. Tra le priorità del DS Ghisolfi c’è sicuramente la difesa, reparto da tempo sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica giallorossa.

A tal proposito, nelle ultime ore è spuntato con una certa insistenza il profilo di Loic Bade. Il difensore franco-ivoriano del Siviglia, per il quale anche l’Inter e la Juventus avevano avviato in tempi non sospetti contatti esplorativi, non è considerato incedibile dagli andalusi. Reduce da una discreta stagione tra le mille difficoltà riscontrate dal Siviglia nello scorso campionato, Bade ha una valutazione complessiva che si aggira sui 20 milioni di euro. Cifra che la Roma vorrebbe ridimensionare attraverso l’inserimento di qualche contropartita.

Calciomercato Roma, richiesta da 20 milioni per Bade: proposte due calciatori come contropartite

Come riferito da calciomercato.it, uno dei due calciatori prospettati come contropartite tecniche nell’affare Bade è Marash Kumbulla. Fuori dal progetto tecnico di De Rossi, l’ex Sassuolo aveva calamitato l’interesse di diversi club di Serie A, Parma incluso.

Ad ogni modo, almeno fino a questo momento, il Siviglia ha resistito al primo assalto della Roma per Bade, non aprendo alla bozza d’offerta messa sul piatto dai giallorossi. La trattativa, però, non è affatto chiusa e potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni qualora si segnalassero aperture concrete da parte degli andalusi. Oltre che per Theate, dunque, i capitolini monitorano con interesse anche la situazione Bade. Staremo a vedere cosa succederà.