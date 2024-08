Koopmeiners-Juventus, chiusura rinviata: “Appuntamento irripetibile”

Calciomercato Juventus, il futuro di Teun Koopmeiners rappresenta uno dei temi più caldi dell’estate bianconera. A tal proposito, è arrivata un’altra indiscrezione

Definire Teun Koopmeiners la ciliegina della torta della sessione estiva di calciomercato della Juventus sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Da tempo ormai il profilo dell’olandese è cerchiato a caratteri cubitali nei dossier della ‘Vecchia Signora’, con Giuntoli che sta provando a capire il momento giusto per affondare il colpo e chiudere positivamente un’operazione che si sta trascinando ormai da mesi.

Di fatto, però, la Juventus non si è ancora avvicinata alla richiesta dell’Atalanta da 60 milioni di euro. Soglia al di là della quale gli orobici non hanno alcuna intenzione di scendere e che fino a questo momento si sta rivelando un vero e proprio Everest da scalare per Cristiano Giuntoli. Forte del gradimento del calciatore e dell’assenza di serie offerte dall’estero, il football director della Juventus sta continuando a tessere la tela. Ma fino a quando tutto questo sarà possibile? Dopo aver ufficializzato le cessioni di Soulé ed Huijsen, la ‘Vecchia Signora’ ha messo a bilancio importanti plusvalenze da poter sfruttare. Continuando a lavorare molto alacremente sul fronte Todibo, la Juve sa di non poter posticipare a lungo l’assalto definitivo a Koopmeiners. Non è un caso che nei giorni scorsi si vociferasse di un possibile rilancio bianconero da 50 milioni di euro complessivi. Non ancora sufficienti, però, a chiudere un’operazione che potrebbe entrare nel vivo solo dopo l’appuntamento dell’Atalanta in Supercoppa europea.

Calciomercato Juventus, futuro Koopmeiners: “Passaggio in bianconero dopo la Supercoppa europea”

A riferirlo è lo speaker radiofonico Edoardo Mecca, molto attento alle vicende in casa Juve. Secondo Mecca, infatti, salvo clamorosi colpi di scena il trasferimento di Koopmeiners alla Juventus dovrebbe essere definito dopo la Supercoppa Europea.

Il tuttocampista olandese, infatti, non vorrebbe privarsi dell’opportunità di disputare una delle gare più importanti della sua carriera. Ecco quanto riferito da Mecca a riguardo: “Salvo clamorosi sviluppi (perché sappiamo che qualsiasi cosa può sempre accadere) il passaggio di Koopmeiners alla Juventus dovrebbe avvenire dopo la Supercoppa Europea, competizione alla quale anche lo stesso giocatore vorrebbe partecipare, dopo aver rifiutato offerte estere (Liverpool su tutti) per la sua parola data da mesi alla Juve. Sarebbe un appuntamento storico e forse irripetibile non solo per i bergamaschi ma anche per Teun, che concluderebbe una stagione da sogno con l’Atalanta“. Un tira e molla, dunque, destinato a prolungarsi ancora per settimane.