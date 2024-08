Scambio col Psg: ribaltone Juventus che potrebbe regalare ai bianconeri il colpaccio clamoroso. Ecco cosa arriva dalla Francia in queste ore

Sono giorni caldissimi, non solo per le temperature che ci sono in Italia, ma anche per il calciomercato che è entrato nel vivo e che ormai, dopo più di un mese, si avvia verso la fase finale. In questo momento sono diversi i club che stanno cercando di operare gli ultimi innesti, sapendo inoltre che si possono presentare quelle occasioni che possono, decisamente, fare la differenza.

Sicuramente una delle più attive in questa prima parte è stata la Juventus di Giuntoli: che ancora, così come lo stesso dirigente ha confermato, non ha chiuso le trattative in entrata. Visto l’esubero che porta il nome di Federico Chiesa, un esterno offensivo a Thiago Motta il club lo dovrebbe regalare. E il mese scorso si parlava con molta insistenza di Jadon Sancho dello United, che ha passato i sei mesi che sono andati da gennaio a giugno in prestito al Borussia Dortmund.

Scambio per Sancho, il Psg si tira fuori

Sembrava una pista chiusa, questa, soprattutto per l’inserimento del Psg: ma questa mattina, Footmercato.net, uno dei portali specializzati dall’altra parte delle Alpi sulle questioni di mercato, ha spiegato che la questione Sancho, dentro la truppa guidata da Luis Enrique, al momento è ferma. Si sta allontanando, in poche parole, quello che poteva essere il suo trasferimento sotto la Tour Eiffel. Si era parlato anche nei giorni scorsi di uno scambio, con Ugarte che sarebbe potuto entrare nell’operazione. Ma non sarà così.

E questo cosa significa? Senza dubbio che la Juventus potrebbe tornare in corsa nello spazio di pochissimi giorni, viste le difficoltà che Giuntoli ha avuto fino al momento per arrivare a Galeno del Porto (primo obiettivo) e Nico Gonzalez della Fiorentina (spuntato così, all’improvviso). Perché, e nemmeno su questo ci possono essere discussioni, il vero “amore” bianconero è stato l’esterno inglese. Ma poi il rifiuto di Chiesa alla Roma dello scorso luglio bloccò un affare che sembrava in dirittura d’arrivo. Vedremo, insomma, se ci sarà la svolta dalle parti di Torino.