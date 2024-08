Soumaré già dimenticato: 12 milioni per l’erede di Cristante

Soumaré già dimenticato. Il mercato della Roma brucia tutto in fretta, emozioni e possibili obiettivi. Ed intanto se ne punta un altro.

Ancora qualche giorno in Inghilterra. Ancora poco più di tre settimane di calciomercato. Tra campo e scrivania, Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi tentano di costruire la migliore Roma possibile. E fra campo e scrivania sono ancora numerose le questioni da risolvere.

La Roma è a buon punto ma il tecnico di Ostia è stato chiaro. Ha estrema fiducia nella proprietà americana. Crede ciecamente nella volontà dei Friedkin di dare vita ad una Roma ancora più forte e competitiva. Per questo si attende altri acquisti. Di qualità. L’elenco dei giocatori in uscita da Trigoria sono diversi ed il direttore sportivo giallorosso vorrebbe inserirne qualcuno nelle trattative appena iniziate o che si potrebbero aprire da qui al termine del mercato, fissato al 30 agosto prossimo. Se in casa Roma il nazionale azzurro Bryan Cristante non sembra essere così sicuro di rimanere in giallorosso, dal canto suo la società capitolina sta valutando dei prospetti che potrebbero subentrare al centrocampista di San Vito al Tagliamento. In tal senso il nome di Boubakary Soumaré, 25enne centrocampista del Siviglia, era apparso sui monitor di Trigoria. Peccato che, al momento, le attenzioni di Florent Ghisolfi abbiano preso tutt’altra direzione. Per dove?

L’erede di Cristante a 12 milioni. Il prezzo è giusto

La fonte è di quelle importanti. E’ infatti L’Equipe a metterci al corrente dell’interesse della Roma per Amir Richardson. Classe 2002, Richardson è centrocampista marocchino del Reims.

Il giovane talento marocchino si è reso protagonista, con la sua nazionale, di un ottimo torneo olimpico. Questo non ha fatto altro che accendere, o riaccendere, i riflettori su un profilo già attenzionato da diversi grandi club. Su Amir Richardson non vi è soltanto la Roma. Sul marocchino si è posata, infatti, l’attenzione di un’altra formazione italiana,. la Fiorentina, mentre in Premier League è l’Everton il club più interessato. Quando si parla poi di giovani talenti da far crescere non può certo mancare l’Ajax. Operazione da 12 milioni di euro più bonus, questa è infatti la richiesta del Reims per il mancino centrale di centrocampo. Altra potenziale qualità per la mediana della Roma.