Visite mediche e firma imminenti, reazione choc: batosta Juventus

Batosta Juventus. Il mercato che passa sopra le teste delle società e che può portare buone notizie ed altre decisamente meno buone.

La prima di campionato per la Juventus, contro il ‘ricchissimo’ Como, si avvicina a grandi passi così come si inizia già a scorgere la fine del mercato. Cristiano Giuntoli ha l’esperienza ‘giusta’ per non impressionarsi anche se, nella sua mente, qualche preoccupazione inizia a spuntare.

Il cambiamento della Juventus somiglia sempre più ad un quasi totale reset. Non soltanto un nuovo tecnico ma una rosa che, alla fine di questa sessione estiva di calciomercato, potrebbe essere cambiata di oltre il 50%. Nessun filtro, nessuna ipocrisia. Chi è fuori lo ha già saputo da tempo. Per ciascuno che saluta la Juventus in uscita, vi deve essere poi chi saluta la Juventus al suo arrivo alla Continassa. Non è, però, così semplice. Il mercato deve ancora dare tante risposte alla società bianconera. C’è un’intera squadra cui trovare una nuova collocazione ed i giorni passano velocemente. Gli obiettivi in entrata sono arcinoti così com’è arcinota la regola del mercato che recita come la concorrenza sia spietata e non aspetti i comodi altrui. E così la Juventus, oltre alla difficoltà di cedere, rischia anche di perdere un obiettivo in entrata.

Arriva la batosta per la Juventus

In un mercato ‘globale’ anche il calciomercato è legato da un filo rosso che unisce continenti, stati e campionati. In un tale contesto un affare in conclusione tra la Germania e la Spagna può portare serie conseguenze in Italia. Più precisamente a Torino, sponda Juventus.

E’ El Chiringuito TV ad informarci che: “Dani Olmo, imminente firma per il Barca. E’ arrivato a Barcellona martedì scorso accompagnato da Deco“. Operazione di spessore che permetterà al Lipsia di incassare 55 milioni di euro più 7 di bonus, mentre il centrocampista spagnolo è pronto a firmare un contratto fino al 2030. Con i denari incassati con la cessione di Dani Olmo il Lipsia può puntare dritto su Francisco Conceicao, 21enne esterno del Porto e della nazionale portoghese, al momento fermo ai box a causa di una lesione muscolare al gluteo sinistro. Francisco Conceicao è un prospetto che piace molto a Cristiano Giuntoli. Vorrebbe portarlo alla Juventus e congegnarlo nelle sapienti mani di Thiago Motta. Il Lipsia, a questo punto, diventa un temibile concorrente. Ed il già complicato mercato della Juventus si complica ancora di più.