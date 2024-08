Abraham, ribaltone Milan: nuovo affare in chiusura

In attesa dell’amichevole di sabato prossimo contro l’Everton, in casa Roma ci sono delle grosse novità che riguardano il destino di Tammy Abraham.

Dopo il pareggio per 1-1 contro i greci dell’Olympiacos, la Roma di Daniele De Rossi ha battuto l’altro ieri per 4-0 gli inglesi del Barnsley . I marcatori giallorossi sono stati i vari Enzo le Fée, Niccolò Pisilli, Paulo Dybala e Matias Soulé.

Archiviata questa gara, la Roma è ora attesa dell’ultima amichevole estiva prima della sfida di campionato contro il Cagliari di Davide Nicola . Sabato prossimo, infatti, i giallorossi sono attesi dalla partita contro l’Everton. Tuttavia, nonostante l’imminenza dell’inizio di stagione, a tenere banco in casa capitolina è il calciomercato.

La Roma dei Friedkin, di fatto, è stata tra le squadre più attive in questi ultimi giorni. Basti pensare agli acquisti di Matias Soulé ed Artem Dovbyk. Ma adesso bisogna registrare delle novità di mercato che riguardano il mercato in uscita. Il giocatore in questione è il centravanti Tammy Abraham.

Calciomercato, il Milan sta per prendere Emerson Royal: le ultime su Abraham

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Milan sta prendendo un nuovo calciatore, ovvero Emerson Royal. I rossoneri, quindi, dovrebbero chiudere con il Tottenham entro domani l’arrivo del calciatore brasiliano. L’ingaggio da parte del club meneghino, dunque, interessa sia alla Roma che allo stesso Tammy Abraham.

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista ‘Ben Jacobs’, visto il budget a propria a disposizione, il Milan doveva infatti decidere quale fosse il primo reparto da rinforzare. Con l’ingaggio di Emerson Royal, quindi, il club meneghino potrebbe non avere i fondi necessari per prendere Tammy Abraham, quantomeno come acquisto cash. Il centravanti inglese, di fatto, resta ancora un obiettivo di Zlatan Ibrahimovic come possibile vice di Alvaro Morata.