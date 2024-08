Accordo UFFICIALE: Abraham è ancora un ricordo

Accordo UFFICIALE e addio Abraham: il centravanti della Roma resta un ricordo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Numerose questioni continuano a tenere vivida ed elevata l’attenzione nel corso di un’estate che, sul fronte calciomercato, può regalare novità e sorprese ulteriori. In casa Roma, come noto e ovvio, ci si aspettano altri interventi da parte di Ghisolfi e colleghi, alla luce delle da tempo note palesate esigenze della squadra e, più in generale, dell’organizzazione attuale di uno scacchiere non ancora pronto, da un punto di vista numerico, ad affrontare tre competizioni.

Compito degli addetti ai lavori di Trigoria sarà, dunque, quello di allungare l’ossatura della squadra, intervenendo in modo mirato per consegnare a De Rossi una rosa completa, intervenendo altresì in quei diversi reparti che abbiano fino a questo momento palesato le defezioni principali. Tra questi, continua a figurare un attacco che potrebbe essere prossimamente perfezionato con acquisti sulle fasce, mentre continua a tenere banco una questione centravanti che, ora come ora, interessa soprattutto l’uscita di Abraham.

Retegui all’Atalanta, adesso è anche UFFICIALE: niente Abraham dopo Scamacca

Giunto l’ucraino Dovbyk, la Roma ha felicemente ovviato al mancato riscatto di Lukaku, distinguendosi ora per la ricerca di un felice scenario che possa assicurare ai giallorossi una valida alternativa all’ex Girona. La presenza in rosa di Tammy Abraham anche il prossimo anno, infatti, potrebbe non essere confermata, come ben evidenzia la volontà della Roma di trovare una soluzione in uscita che permetta di liberarsi di un ingaggio pesante, legato ad un calciatore reduce da un biennio non proprio felicissimo.

L’ex Chelsea, come si ricorderà, era finito soprattutto nel mirino del Milan, salvo poi figurare potenzialmente anche in quello scenario generato dal grave infortunio di Scamacca. Il lungo stop del centravanti dell’Atalanta, infatti, pareva poter portare la squadra di Gasperini a valutare nuovamente la candidatura di Abraham per gli orobici, dopo gli accostamenti nell’estate 2021, durante la quale Tiago Pinto, tra le varie, riuscì a superare anche le ingerenze bergamasche.

L’affondo nerazzurro, però, è stato prontamente orientato sull’attaccante del Genoa, Mateo Retegui, prelevato dai liguri al termine di una trattativa lampo che ha portato all’annuncio ufficiale proprio in questi minuti. Come annunciato dallo stesso club sui propri canali ufficiali, infatti, Retegui è ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Gasperini.

IL COMUNICATO —> https://www.atalanta.it/news/altro-acquisto-a-titolo-definitivo-retegui-e-nerazzurro